Las exclusivas sandalias de Hermès que te hacen ver cara y elegante tienen un dupe que cuesta menos de 400 pesos

Las famosas y exclusivas sandalias de esta temporada que lanzó Hermès se han convertido en las más populares del 2024. Sin embargo, al ser una exclusiva marca francesa, el costo de este calzado ronda los 10 mil pesos, pero no te preocupes, siempre habrá un dupe que nos salvará la vida y encontramos uno que no puedes desaprovechar.

Si no tienes las posibilidades de adquirir algunas prendas, calzado o accesorios de lujo, no te preocupes, la moda es para todos los bolsillos y estas sandalias que no son de la marca Hermès te harán ver elegante y cara y lo mejor de todo es que no pagarás miles de pesos, solo necesitas menos de 400.

Estas sandalias que no son de la marca Hermès te harán ver elegante y cara y lo mejor de todo es que no pagarás miles de pesos, solo necesitas menos de 400 | Foto: Sitio web Hermès

H&M pone en rebaja las sandalias que son dupe de Hermès

Este dupe lo encontramos en la tienda de origen sueco H&M y están disponibles en México. Su diseño es idéntico al de las sandalias de Hermès pero mucho más baratas. Su costo era de 549 pero tienen un super descuento y ahora las podrás comprar en 399 pesos a través de su portal en línea.

Estas sandalias son de correa ancha sobre el empeine, plantillas modeladas y suelas acanaladas. Son color café oscuro hechas con material de poliuretano, así que no te preocupes porque son muy resistentes. A simple vista podrían parecer de Hermès pues a comparación con las de la firma francesa son idénticas.

Su costo era de 549 pero tienen un super descuento y ahora las podrás comprar en 399 pesos a través de su portal en línea | Foto: Sitio web H&M

¿Cuánto cuestan las sandalias de Hermès originales?

Un diseño muy similar a las de H&M pero de la marca Hermés cuestan 710 euros, es decir 12 mil 808 pesos mexicanos. La marca las vende a través de su portal con el nombre Sandalias Chypre, son fabricadas en Italia y se encuentran disponibles en varios colores. De acuerdo con la descripción de este calzado están elaboradas con piel de ternera de líneas depuradas, su suela es anatómica en goma y tira ajustable.

Algo que destaca en la información es que señalan que son muy cómodas. Probablemente entre ambos calzados la diferencia sea el material con el que están diseñados pero en cuanto al estilo, el par de H&M es un auténtico dupe que no puedes dejar pasar, sobre todo si te encanta estar a la moda.