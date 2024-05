Kadima y Cambiando Modelos mostraron que hay moda para todos

Organizado por Kadima y Cambiando Modelos, con la participación de los reconocidos diseñadores: Pepa Pombo, Mancandy y Sandra Weil. Lili Margolis, socia fundadora de Kadima A.C. y Silke Lubzik directora de Cambiando Modelos tuvieron la visión hace unos años de organizar un desfile inclusivo con personas de todas las etnias, estaturas y con discapacidades para mandar un mensaje claro y contundente: la moda es para todos.

La diversidad es algo maravilloso que debe ser celebrado en todos los ámbitos de la vida, incluyendo la moda. Al incluir diferentes tipos de cuerpos, edades, etnias y géneros en las pasarelas se comunica positivamente la aceptación y respeto hacia la diversidad. Se crea un ambiente inclusivo y representativo para todas las personas.

La inclusión de personas con discapacidad en las pasarelas tiene un impacto emocional increíblemente positivo en ellas. Al ver a modelos con discapacidades físicas o intelectuales desfilar se sienten representados y valorados en la sociedad, pero lo más importante es que se sienten incluidos y vistos en un ámbito en donde normalmente son ignorados.

Cada diseñador tuvo que adaptar sus prendas para que estos modelos pudieran portarlas, que les lucieran bien y estuvieran cómodas. Y así fue como sucedió, cada uno desfiló en la pasarela con orgullo y dignidad, solamente había que ver sus rostros para sentir esa energía tan maravillosa que traían. Los expertos dicen que experiencias como esta ayuda a aumentar su autoestima, fortalecer su confianza y sentirse parte de una comunidad. También se fomenta la aceptación y respeto.

La respuesta del público es muy favorable, cada vez más gente quiere ver más accesibilidad en las pasarelas y poderse identificar con la persona que sale ahí arriba.

En los últimos años hemos estado viendo cómo la industria de la moda ha experimentado un cambio significativo hacia la inclusión y diversidad en todas sus formas incluida la discapacidad. Cada vez más marcas y diseñadores han tomado la iniciativa de laborar con personas con discapacidad en sus campañas, desfiles de moda y colaboraciones. Hay discapacidades visibles y otras no visibles, y estas han sido ya incorporadas en numerosas campañas.

Algunas marcas han lanzado líneas de ropa adaptadas a personas con discapacidad teniendo en cuenta aspectos como la comodidad, la accesibilidad y la funcionalidad. Colecciones diseñadas para satisfacer necesidades específicas de personas con discapacidad, permitiéndoles expresar su estilo personal.

Se han creado otras plataformas como esta dedicadas a la moda inclusiva que promueven la diversidad y representación de personas con discapacidad en la industria de la moda ofreciendo oportunidades para que diseñadores, modelos y creativos puedan demostrar su talento y contribuir a la narrativa de la moda inclusiva.

Si este año no tuviste la oportunidad de asistir, no te pierdas la cuarta edición de All Inclusive Runway.

POR BRENDA JAET

MAAZ