Paulina Peña presume sus vacaciones en Japón junto a Fernando Tena; así hicieron sus propios anillos

Fue en septiembre de 2022 cuando Paulina Peña Pretelini sorprendió en redes sociales al revelar las primeras fotos de su boda con Fernando Tena, hijo del técnico y exfutbolista Luis Fernando Tena Garduño, y con quien llevaba años de relación sentimental. Desde entonces, los ahora esposos nos han cautivado en distintas ocasiones con sus apariciones públicas y algunos de los detalles de sus vidas privadas, como son sus recientes vacaciones por Japón.

El país del Sol naciente se ha convertido en el nuevo destino preferido de todo el mundo para disfrutar de maravillosas experiencias y adentrarse en una cultura que ha cautivado en cada rincón del mundo. Por supuesto, la pareja socialité del momento también se dio cita en Japón para reiterarse su amor, esto luego de semanas complicadas para Paulina Peña, quien estuvo en rehabilitación tras una lesión en la pierna. Te contamos todos los detalles de su nueva aventura en pareja.

Paulina Peña en Japón. (Foto: IG @paaulinapepretelini)

Paulina Peña y Fernando Tena viajan a Japón; así presumen su amor, con anillos hechos por ellos y paisajes únicos

Desde hace ya varios días la hija del expresidente Enrique Peña Nieto ha usado sus redes sociales para compartir un poco de su reciente viaje por Japón junto a su esposo Fernando Tena. Aunque en la primera publicación que se veía del país asiático sólo se alcanza a ver un cielo nublado con una casa tradicional como protagonista, poco a poco comenzaron a revelarse más detalles de esta aventura en la que los esposos incluso "renovaron" sus anillos de matrimonio por joyas hechas por ellos mismos.

La pareja se presume de lo más enamorada. (Foto: IG @paaulinapepretelini)

"Te quiero mucho", escrito en japonés fue la primera imagen en la que vimos a Paulina Peña y Fer Tena posando en la ciudad más popular del mundo, desde allí posaron con grandes sonrisas y un abrazo. El post en Instagram recibió mucho apoyo de fans y cercanos, como Tania Ruiz, la expareja de Peña Nieto, o de Nicole Peña, quien escribió "los amooo".

Así hicieron sus propios anillos. (Foto: IG @paaulinapepretelini)

En otras tomas, Paulina Peña, quien en más de una ocasión se ha declarado una amante de la fotografía, nos dejó ver algunos paisajes maravillosos y retratos suyos en sitios emblemáticos de Japón. Pero lo que más llamó la atención fue una bonita actividad en la que la pareja hizo sus propios anillos y aunque no revelaron si se trató también de una "renovación de votos", sí quedó claro que estas joyas son de lo más especiales para ellos.

"It’s you it’s always been you. (Anillos nuevos, hechos por nosotros)", fue el mensaje que compartieron al mostrar las fotos del momento en el que elijen las joyas y del taller de fabricación. Incluso, se ve a la también hija de Mónica Pretelini martillar su anillo, así como limarlos junto a su esposo.

Los enamorados están de viaje en Kioto. (Foto: IG @paaulinapepretelini)

En la última toma que se compartió en el perfil público de la socialité se aprecia que siguen disfrutando de Japón, para ser más específicos, en la ciudad de Kioto, donde disfrutan de paisajes, de la cultura, de la tradición y de las puertas Torii. En la última foto se ve a Paulina Peeña con un vestido blanco y tomada de la mano de Fernando Tena.