Truco chino para tener la carne de res super suave, después de hacerlo 1 vez no querrás dejar de cocinar así

El lograr una carne suave y deliciosa no es una tarea sencilla. En muchas ocasiones se logra que quede jugosa, pero se siente dura o en muchos otros casos no se consigue la textura deseada. En esta ocasión vamos a presentar el truco chino para que siempre quede suave sin importar el término que se requiera la carne. Lo mejor de todo es que no tiene que ver con si es carne premium, angus o de otra calidad superior.

El truco de la gastronomía china para que la carne siempre quede suave y perfecta es más sencillo de lo que parece, ya que sólo se necesita elegir la pieza que se va a cocinar y después la forma en la que se debe cortar. Mejor pasemos a ver los pasos a seguir para que quede suave siempre que se decida realizar un pedazo de carne en casa.

¿Cómo hacer que la carne siempre quede suave, según los chinos?

Al igual que en otras latitudes, los chinos tienen sus trucos de gastronomía para que su comida siempre esté deliciosa. En esta ocasión toca revelar el secreto para que la carne siempre esté suave, jugosa y deliciosa sin importar la preparación que se realice.

Lo primero que se debe tener en cuenta es el pedazo de carne a elegir. Mientras menos nervios o gorditos tenga, mejor será la elección para que quede suave. Una vez elegido el pedazo de carne que se va a preparar ese día, se debe pasar a la forma en la que se tiene que cortar la carne. El verdadero truco para que quede suave. La idea es cortar la carne en tiras o la forma que se desea, pero siempre en contra de la dirección de las fibras de la pieza. A la hora de salpimentarla, los chinos agregan bicarbonato de sodio para que quede siempre suave.

La forma en la que se corte la carne será que haga que los comensales puedan cortar y masticar con facilidad. Al ir en contra de las fibras hará que a la hora de masticar o cortar los dientes puedan cortar con más facilidad el pedazo de carne. Además del corte de la carne, los chinos colocan bicarbonato de sodio, según es el verdadero secreto para que quede tierna.

Receta de carne al estilo chino

