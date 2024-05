Alertan por carne molida contaminada con peligrosa bacteria que afecta los intestinos

Autoridades sanitarias, en Estados Unidos, han alertado por el consumo de carne molida contaminada con una peligrosa bacteria. Según lo reportado por medios locales, la alerta fue emitida para productos de la marca Greater Omaha, la cual podría portar E. coli, una bacteria capaz de ocasionar graves problemas gastrointestinales, e incluso la muerte, a las personas que la consuman a través de alimentos en mal estado.

Según lo dicho por el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura, la carne molida fue empaquetada durante el mes de marzo y no se puede retirar del mercado, porque todos los productos se vendieron. En este contexto, las autoridades sanitarias piden a la población verificar la carne que han comprado en días recientes y desechar la comida que pudiera estar comprometida con esta peligrosa bacteria.

¿Cuál es la carne molida que está contaminada y no se debe comer?

La caene molida se vendió en Estados Unidos. Foto: freepik.

La alerta fue emitida el pasado sábado 11 de mayo, pero la carne molida fue producida en marzo y distribuida a instituciones de servicios alimentarios y minoristas en todo el país, por lo que las autoridades piden a la población revisar sus productos para detectar a tiempo los productos contaminados. Cabe mencionar que los alimentos afectados por esta bacteria llevan el número de establecimiento “EST. 960A” y la fecha de su empaque es “032824".

Hasta ahora, no se han registrado personas infectadas por la bacteria de E. coli, no obstante, las autoridades piden a la población mantenerse al pendiente y detectar los productos que pudieran estar contaminados, ya que representan un riesgo para la salud. Quienes quieran obtener mayor información sobre los alimentos contaminados pueden acceder al sitio web del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura, donde se detallan las etiquetas de los productos afectados, con el objetivo de que los consumidores puedan identificarlos fácilmente la carne molida que no deben consumir.

¿Qué es la bacteria de E.coli?

Recomiendan a las personas revisar su refrigerador. Foto: freepik.

De acuerdo con información de Mayo Clinic, la bacteria de Escherichia coli, mejor conocida como E. coli, suele vivir en los intestinos de las personas y de los animales sanos. La mayoría de sus variantes son inofensivas o simplemente causan diarrea breve, pero existen algunas cepas que pueden causar cólicos abdominales intensos, diarrea con sangre y vómitos e incluso la muerte de las personas infectadas.

Algunos de los síntomas que ocasiona el E. coli son:

Diarrea, que puede ser variar entre leve y líquida y grave con sangre.

Calambres estomacales, dolor o sensibilidad en el estómago.

Náuseas y vómitos en algunas personas.

En casos más extremos, los pacientes, particularmente los niños pequeños y los adultos mayores, pueden llegar a padecer una forma de insuficiencia renal, la cual puede comprometer su vida y es conocida como síndrome urémico hemolítico. En todos los casos se recomienda acudir a un médico para recibir tratamiento contra la bacteria.