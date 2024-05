No amamanté a mi bebé con leche materna y logramos un vínculo afectivo, derribando el mito

Uno de los temas que más preocupaba antes de que naciera mi bebé era establecer una lactancia materna exitosa. Nuestras abuelas, mamás y mujeres que conocemos de generaciones pasadas aseguran que es algo sencillo y simple de hacer; curiosamente a ninguna le costó trabajo alimentar a sus bebés a través del seno materno. Las madres contemporáneas son más abiertas en ese tema y externan lo difícil que puede resultar la lactancia ya sea por el lado del dolor físico pero también por lo emocional.

Yo temía que si no le podía dar pecho a mi bebé tendría que recurrir a la lactancia artificial y entonces no iba a tener el mismo vínculo afectivo con mi bebé que las madres que logran lactancia materna exclusiva. Por lo anterior, a pesar de lo complicado y doloroso que fue aprender a alimentar a mi bebé con mi propia leche, no desistí hasta que logramos establecerla. Por eso quiero que sepas que no importa qué tipo de alimentación elijas para tu bebé, el vínculo se va a formar de una u otra manera, claro que tienes que trabajar en ello y para explicarnos a fondo, una experta nos ayuda a aclarar todo.

Yo temía que si no le podía dar pecho a mi bebé tendría que recurrir a la lactancia artificial pero ahora sé que no necesariamente sucede así | Foto: Freepik

¿Tienes miedo de dar fórmula a tu bebé porque crees que no formarán en mismo vínculo afectivo?

La lactancia materna es el mejor alimento para nuestros bebés, al menos durante los primeros seis meses de vida. Sin embargo, la presión que enfrentan las mamás muchas ocasiones genera frustración cuando no pueden o, simplemente, no desean apostar por esta opción de manera exclusiva. Por otro lado, la leche artificial o mejor conocida como de fórmula proporciona todos los nutrientes que los bebés necesitan para su óptimo desarrollo. Por tanto, las madres pueden estar tranquilas con esta alternativa porque también es eficaz y segura.

Nieves Menéndez, educadora perinatal y asesora de lactancia por la Asociación Pro Lactancia Materna de México (APROLAM), explicó para El Heraldo de México que cuando las mujeres se convierten en madres ya sea de forma natural o por adopción e incluso las personas cuidadoras a cargo del bebé, les crece la amígdala, una pequeña estructura subcortical relacionada con las emociones y el instinto que las pone en alerta por la supervivencia del bebé y esto no es exclusivo de las madres que dan lactancia materna.

"No quiere decir que no lo formes (el vínculo) porque hay muchas formas de hacer el vínculo con tu bebé, pero sí es una realidad que cuando das leche materna se hace una simbiosis mamá bebé. No quiere decir que las mamás que dan fórmula nunca vayan a formar este vínculo con su bebé (...) el vínculo no solo se construye en los primeros meses de vida se fortalece a través de los años con atenciones, cuidados y convivencia a lo largo de toda la vida de los niños y niñas", refiere la experta.

La leche artificial o mejor conocida como de fórmula proporciona todos los nutrientes que los bebés necesitan para su óptimo desarrollo | Foto: Freepik

Nieves puntualiza que si bien el vínculo afectivo puede ser un poco más fácil para las mujeres que dan leche materna por tratarse de un proceso biológico que su cuerpo les pide, esto no significa que inmediatamente se forme un vínculo mamá-bebé igual que las madres que alimentan con fórmula, tienen que fortalecerlo a través de acciones.

¿Cómo fortalecer el vínculo con mi bebé si le estoy dando fórmula?

Si optaste por brindarle leche de fórmula a tu bebé o simplemente las condiciones no fueron favorables para que tu pudieras dar lactancia materna, hay una lista de acciones afectivas que la educadora perinatal sugiere que puedes hacer de manera cotidiana con tu bebé para que la conexión se fortalezca a medida que va creciendo.

Pon atención a todas sus necesidades

Juega con tu bebé

Interésate por su aprendizaje

Platica con él

Haz porteo

Enséñale el mundo