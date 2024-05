¡Prepárate para el verano! Esto es lo que debes tomar en cuenta para entrenarte

Hacer ejercicio siempre es una buena idea. Ya sea porque quieras mejorar tu salud o condición física, o porque quieras impresionar durante las próximas vacaciones de verano, este es el mejor momento para iniciar una rutina que te ayude a tener la figura que deseas.

Sin embargo, la emoción de iniciar las rutinas de ejercicio y no calcular la dificultad de ser constante en el entrenamiento es uno de los errores que aquellas personas que quieren iniciarse en el acondicionamiento físico suelen realizar frecuentemente.

“Siempre que queremos empezar a hacer algo nuevo, empezamos con esta idea de ‘quiero leer 10 libros al año’, te pones metas muy altas y la realidad es que para la cabeza es muy difícil de cumplir.

“Cuando quieres empezar a hacer ejercicio, debes poner metas más cortas, o sea, a lo mejor hacer 15 minutos diarios, entrenar dos o tres veces a la semana en lugar de ponerte siete días a la semana, pues son metas mucho más fáciles de cumplir”, explica Renata Gómez, fundadora de la plataforma BASE by Ren Gmz.

Entrenar primero la mente

La fortaleza mental juega un papel trascendental cuando quieres alcanzar un objetivo que tiene qué ver con el acondicionamiento físico, pues es la que te permitirá perseverar aún cuando sientas que vas a desfallecer.

“Justo es mucho más difícil ganarle a la cabeza muchas veces, porque el cuerpo, al final, si lo obligas lo va a hacer, y hay muchísimos atletas en el mundo que nos han demostrado que, cuando quieres hacer algo con el cuerpo, se logra

Perseverar en tu objetivo es la clave del éxito. Foto: Pexels

“Muchas veces la parte más difícil del entrenamiento no es el cuerpo, sino es la cabeza, que es la que todo el tiempo te está diciendo ‘híjole, mejor quédate así; mejor no hagas el ejercicio hoy, mejor lo haces en la tarde y esa tarde nunca llega”, explica la instructora.

Por esta razón, Gómez sugiere que, para empezar a emprender el camino a una mejor condición, te fijes metas sencillas de cumplir y rutinas de ejercicio relativamente sencillas y cortas, para convencer a tu mente de que puedes hacerlo todo.

Alimentación y ejercicio, la pareja perfecta

Cuidar lo que comes y complementarlo con rutinas de ejercicio adecuadas a tu edad y las metas que deseas alcanzar es fundamental para que tu desarrollo sea pleno y no te expongas a algún problema de salud.

“Van muy de la mano, si haces ejercicio, pero comes fatal, pues no vas a ver resultados; también si comes perfecto y no haces ejercicio, pues también probablemente no vas a ver los mejores resultados

No te derrotes nunca durante un plan de entrenamiento. Foto: Pexels

“Yo creo en una alimentación donde no necesitas restringirse de todo lo que te gusta, que no lo veas como una dieta por cierto tiempo, más bien que lo veas como una alimentación que puedas mantener durante toda tu vida”, argumenta Gómez.

Hacer pequeños cambios en las rutinas cotidianas, como cambiar la cantidad de un plato o algunos de los componentes por otros más saludables, son pequeños pasos que te pueden llevar a alcanzar todas tus metas.