¿Caminar o subir escaleras?, te revelamos cuál de estas actividades es mejor para la salud

Más allá de sólo contar los pasos o caminar, hay una actividad que resulta mejor para estar más sanos: subir escaleras. Según investigaciones recientes presentadas en una conferencia europea de cardiología, esta actividad podría ser la clave para una vida más larga y saludable. El estudio, llevado a cabo por la doctora Sophie Paddock de la Universidad de East Anglia en Inglaterra.

La experta analizó nueve investigaciones con un total de 480 mil 479 participantes, que oscilan entre los 35 y los 84 años. Los resultados fueron reveladores: las personas que habitualmente optan por las escaleras en lugar del ascensor o escaleras mecánicas reducen su riesgo de muerte por enfermedades cardíacas en un 39% y la mortalidad por cualquier causa se reduce en un 24%.

No deja de ser un excelente ejercicio.

¿Es mejor subir escaleras o caminar?

Además, los beneficios no se detienen ahí. Subir escaleras también disminuye el riesgo de sufrir ataques cardíacos, insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares. "Basándonos en estos resultados, animamos a la gente a integrar el subir escaleras en su vida diaria. Cuantas más escaleras se suban, mayores serán los beneficios", explicó Paddock. Sin embargo, destacó que estos resultados aún necesitan confirmación, según recogió The New York Post.

Puede ser un poco más demandante.

Pero, ¿cuánto necesitamos subir para ver estos beneficios? Según los estudios, subir entre seis a diez tramos de escaleras diariamente podría disminuir el riesgo de muerte prematura. Incluso subir cinco tramos cada día puede reducir en un 20% las enfermedades cardiovasculares.

¿Por qué es mejor opción subir las escaleras que caminar?

Algunos análisis sostienen que hay un aumento de la frecuencia cardíaca, mayor rendimiento cardíaco y mejora del estado circulatorio, todos los elementos que impactan positivamente en nuestra salud. Los estudios indican que el subir escaleras puede mejorar los indicadores de riesgo cardio-metabólico, incluyendo la composición corporal, niveles de presión arterial, colesterol y sensibilidad a la insulina, en tan solo cuatro a ocho semanas.

¿Cuál prefieres tú?

Cuando subimos, no solo realizamos un ejercicio aeróbico, sino también entrenamiento de resistencia, lo que ayuda a acelerar el ritmo cardíaco mientras fortalecemos los músculos de las piernas. Esto coloca a las escaleras un paso adelante en comparación con el simple acto de contar pasos para mejorar la condición cardiovascular.Para quienes buscan integrar este ejercicio en su rutina, los expertos recomiendan comenzar poco a poco y monitorear el progreso con dispositivos como relojes inteligentes.