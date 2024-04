Tinga de zanahoria, así puedes preparar este rico platillo vegano y más sabroso que la receta original con pollo

Si eres vegetariano o vegano y quieres preparar una deliciosa receta sin salirte de tu régimen alimenticio esta tinga de zanahoria te va a encantar, está para chuparse los dedos y es muy rápida y fácil de hacer. No tardarás más de media hora en prepararla y sabe idéntica que como si la hicieras con pollo.

La versión de esta tinga es saludable, no lleva pechuga de pollo y si no comes productos de origen animal, puede omitir servir con crema y queso (u optar por estos productos en su versión vegana) y en lugar de eso solo puedes agregar salsa y quedará riquísima. Cuando no sepas que preparar, haz esta receta y te aseguramos que a toda tu familia le va a encantar tanto que hasta se van a chupar los dedos.

¿Cómo se hace la tinga de zanahoria?

Esta versión saludable de la tradicional tinga de pollo es muy sabrosa pero lo mejor de todo es que es saludable. Los ingredientes que te mostraremos a continuación son para seis porciones. En cuestión de los chiles chipotles, tú decides la cantidad que quieras agregarle.

4 tazas de zanahoria rallada

1 cebolla en medias lunas

1 1/2 tazas de caldo de pollo

4 jitomates

4 chiles chipotles

1 trocito de cebolla

2 dientes de ajo

La cantidad de chiles será a tu gusto | Foto: YouTube Cocina rápida

¿Cómo preparar tinga de zanahoria?

En la licuadora agrega los jitomates hervidos con un poco de agua, así como un trocito de cebolla; añade los ajos, de 3 a 4 chiles chipotles o los que tu prefieras y caldo de pollo en polvo si es de tu agrado.

Muele bien todos los ingredientes y si lo prefieres puedes colar la salsa | Foto: YouTube Cocina rápida

Una vez que picaste la cebolla en lunas, pon a calentar una sartén con aceite suficiente para poder sofreír la cebolla. Cuando está perfectamente cristalizada agrega la zanahoria y mezcla por 10 minutos a fuego medio.

Agrega sal y pimienta a la zanahoria con la salsa | Foto: YouTube Cocina rápida

Una vez que la zanahoria se ablande, agrega la salsa de jitomate, revuelve y tapa por 15 minutos a fuego medio bajo. Pasado el tiempo verifica que la zanahoria esté perfecta y apaga. Para servir puedes hacerlo como las tradicionales tostadas tinga, encima agregas un poco de lechuga picada, queso blanco y crema. Puedes acompañar con salsa verde.