Receta: haz papas gratinadas con jamón y tocino para acompañar tus platillos

Cuando no sabes qué preparar como acompañante de carne o pollo estas papas gratinadas con jamón y tocino te van a sacar de cualquier apuros cuando te falta un acompañante. Y no te preocupes si no tienes horno, fácilmente puedes hacer esta receta en la estufa y aquí te vamos a decir cómo.

Este platillo también es muy popular a fin de año, en Navidad o Año Nuevo como complemento del pavo o la pierna. Así es que es la temporada perfecta para empezar a practicar de aquí a diciembre.

Papas gratinadas con jamón y tocino

Para llevar a cabo esta receta necesitarás un refractario grande o una sartén amplia para que puedas distribuir bien las papas y el queso quede perfectamente gratinado en cada una de ellas. También corta un pliego de papel aluminio, este te servirá para tapar el molde.

Ingredientes

1 kilo de papa blanca

100 gr de queso crema

1/2 taza de leche

1 cucharada de sal o caldo de pollo en polvo

150 gramos de jamón

250 gr de queso manchego

100 gr de tocino

Mantequilla

Pimienta

Las papas no deben quedar completamente cocidas antes de entrar al horno | Foto: Jauja cocina mexicana

Preparación de papas gratinadas

El primer paso es poner agua a hervir, una ves que alcance su punto de ebullición añade las papas lavadas y con piel. Déjalas en el agua por 15 minutos, no deben quedar muy blandas ya que se pueden romper durante el procedimiento,

Para la crema que va a bañar nuestras papas gratinadas, agrega en la licuadora el queso crema, la leche y condimenta con un poco de sal o caldo de pollo en polvo y licúas. Una vez que está listo reservamos.

Bala perfectamente todas las papas con la crema | Foto: Jauja cocina mexicana

Corta el jamón en tiras pequeñas y ralla el queso manchego, dora y pica finamente el tocino. Ahora regresaremos a las papas, las pelamos y las picamos en rodajas. Engrasa un refractario para que no se peguen las capaz.

Coloca la primer capa de papas y agrega pimienta, vierte un poco de la salsa cremosa y ahora agrega el jamón, el tocino y encima una capa de queso, repite estos pasos hasta cubrir por completo todo refractario.

Distribuye bien el queso y el jamón | Foto: Jauja cocina mexicana

Tapa el refractario con papel aluminio y lleva al horno y cocina por 180 grados por 55 minutos. En caso de que no tengas horno, coloca tu preparación en una sartén y lleva a fuego medio bajo por media hora, luego retira el papel aluminio y sirve.

Las puedes servir al momento | Foto: Jauja cocina mexicana