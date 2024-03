3 hermosos poemas para superar la muerte de un ser querido

La partida de un ser querido puede marcarnos de diferentes formas, sin embargo, su ausencia siempre dejan una huella imborrable en nuestro corazón. Para sanar el dolor que nuestros seres queridos dejan en nosotros al marcharse, algunas personas se sumergen en la música, otras viajan, pero también hay a quienes la lectura los salva y ayuda a sentirse mejor.

Una buena forma de desahogar el sentimiento que produce la muerte de un ser querido es a través de la poesía, pues muchas veces las palabras pueden ayudarnos a sanar y a curar, incluso, estos versos sirven para expresar lo que sentimos. A lo largo de la historia literaria, escritores han manifestado su percepción de la vida y la muerte a través de poemas y estos son los más profundos.

Muere lentamente quien no viaja,

quien no lee,

quien no oye música,

quien no encuentra gracia en sí mismo.

Muere lentamente

quien destruye su amor propio,

quien no se deja ayudar.

Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito

repitiendo todos los días los mismos trayectos,

quien no cambia de marca,

no se atreve a cambiar el color de su vestimenta

o bien no conversa con quien no conoce.

Muere lentamente quien evita una pasión y su remolino de emociones,

justamente estas que regresan el brillo

a los ojos y restauran los corazones destrozados.

Muere lentamente quien no gira el volante cuando esta infeliz

con su trabajo, o su amor,

quien no arriesga lo cierto ni lo incierto para ir detrás de un sueño

quien no se permite, ni siquiera una vez en su vida,

huir de los consejos sensatos…

¡Vive hoy!

¡Arriesga hoy!

¡Hazlo hoy!

¡No te dejes morir lentamente!

¡No te impidas ser feliz!