Esta era la manera en la que los mexicas percibían la felicidad y así puedes aplicarlo en tu vida diaria para estar en paz

La felicidad es uno de los sentimientos más apreciado por las personas, por lo que muchas culturas se han encargado de buscar una explicación hacia tal estado y, contrario de lo que se piensa, la antigua Grecia no fue la única cuna de pensamiento profundo y reflexión ética, ya que los mexicas también cultivaron un vasto repertorio de tratados y diálogos que transmitían sus valores y perspectivas sobre la vida, buscando cultivar la felicidad y la paz todo el tiempo.

La buena vida, así puedes disfrutar de la felicidad según la filosofía mexica

A pesar de la devastación causada por las quemas españolas que destruyeron muchos libros precoloniales, existen algunos códices que nos dejan ver un vistazo sobre cómo era la vida de nuestros ancestros, quienes valoraban mucho el sentimiento de felicidad. Uno de ellos es el famoso Códice Florentino, una recopilación de conocimientos mexicas realizada por el misionero franciscano español Bernardino de Sahagún, nos brinda una visión de la filosofía práctica de esta civilización.

A pesar del valioso trabajo de destacados estudiosos, la ética mexica aún no ha recibido la atención que merece.

Fotografía: Pinterest.

En en códice se puede ver un discurso de un rey mexica reflexiona sobre la naturaleza de una vida digna y la búsqueda de la felicidad, lo que afirma que las y los mexicas no vinculaban necesariamente una buena vida con la búsqueda activa de la felicidad, lo que termina siendo un pensamiento completamente opuesto a las filosofías occidentales.

De acuerdo con expertos, la filosofía mexica reflejaba una profunda comprensión de la naturaleza humana y la existencia, como lo ilustra un proverbio mexica que describe la vida como "resbaladiza, escurridiza es la tierra", esta metáfora sugiere la inevitabilidad del error y la adversidad en la vida humana, un concepto fundamental en la filosofía mexica.

En el auge del imperio azteca, entre los siglos XV y principios del XVI, floreció una cultura impregnada de una riqueza filosófica.

Fotografía: Pinterest/@Jgalvez.

Es así como los mexicas creían que la vida en la tierra estaba destinada a estar salpicada de desafíos y sufrimientos, independientemente de las acciones individuales. Por lo tanto, en lugar de perseguir efímeros momentos de felicidad, el objetivo principal era llevar una vida arraigada y significativa.

Los cuatro niveles de la felicidad que los mexicas plantearon

Es así como los mexicas, con su profunda comprensión de la existencia humana, delinearon una filosofía de vida que se desglosaba en cuatro niveles fundamentales. En primer lugar, se encontraba la conexión con el cuerpo, un aspecto a menudo pasado por alto en la tradición filosófica europea, obsesionada más bien con la razón y la mente; los mexicas reconocían la importancia del cuerpo físico y promovían un régimen de ejercicios diarios que guardaba sorprendentes similitudes con las prácticas del yoga, cultivando así una armonía entre el cuerpo y la mente.

Los mexicas, en lo que hoy es el centro y sur de México, también cultivaron un vasto repertorio de tratados, exhortaciones y diálogos que transmitían sus valores y perspectivas sobre la vida.

Fotografía: Pinterest.

El segundo nivel implicaba enraizarse con la propia psiquis, abarcando no solo la mente racional, sino también los profundos sentimientos y emociones que constituyen la experiencia humana, esta integración psicológica contribuía a una comprensión más completa de uno mismo y del mundo que nos rodea.

En tercer lugar, los mexicas destacaban la importancia de la comunidad, ya que a diferencia de las éticas centradas en el individuo propuestas por filósofos como Platón y Aristóteles, la civilización mexica colocaba el énfasis en la sociedad en su conjunto. Reconocían que una vida digna de ser vivida no podía separarse de los lazos familiares, la amistad y la colaboración mutua dentro de la comunidad, entendiendo que estos vínculos eran cruciales para afrontar los desafíos de la existencia.

Esta perspectiva ética de los mexicas desafía las concepciones occidentales centradas en la individualidad y la búsqueda activa de la felicidad.

Fotografía: Pinterest/@paloma.nicole.illustration

Por último, pero no menos importante, estaba el arraigo a "teotl", una deidad que representaba la naturaleza en su totalidad, este cuarto nivel no solo se alcanzaba a través de los tres anteriores, sino que también se veía potenciado por la composición de una filosofía poética. Los mexicas entendían que la conexión con la naturaleza no solo era esencial para una vida equilibrada y significativa, sino que también inspiraba una comprensión más profunda de la existencia y del universo en su conjunto.

De esta manera, los mexicas nos ofrecen un modelo integral de vida, todo ello enmarcado en una filosofía que celebra la belleza del mundo que nos rodea. Además, reconocen que la felicidad no es un destino al que se deba llegar, ya que la vida se encuentra llena de desafíos que esconden momentos de felicidad.