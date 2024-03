¿El método 50/30/20 ya no funciona?, expertos proponen nuevas estrategias de ahorro

Ahorrar es muy importante y uno de los métodos más usados es el 50/30/20, popularizado por la senadora Elizabeth Warren y su hija Amelia Warren Tyagi en su libro de 2006, "All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan", sin embargo, muchos han comentado que ahora se ha quedado un poco retrasado y debe ser cambiado por otro que se adapte mejor a la realidad actual.

Ese sistema, que propone dividir el ingreso en un 50% para necesidades, un 30% para deseos y un 20% para ahorros e inversiones, ha sido un referente de la gestión financiera personal durante años. Sin embargo, la inflación continua y el aumento del coste de la vida han puesto en duda su viabilidad, y varios expertos financieros y usuarios han planteado alternativas más realistas.

¿Usas algún método? Foto: Freepik.

Te puede interesar:

Los 3 mejores autos familiares para comprar en 2024: seguridad, rendimiento y precio

Aquí puedes realizarte un chequeo médico preventivo para mujeres por menos de mil 100 pesos

¿Cómo ahorrar en la actualidad?

El desafío que enfrentan muchas familias para llegar a fin de mes bajo este esquema ha encendido el debate sobre su eficacia. Con los costos de vivienda, alimentación, combustible y servicios públicos en ascenso, destinar sólo el 50% del ingreso después de impuestos a las necesidades básicas se ha vuelto una meta inalcanzable para algunos. La realidad es que el gasto en renta o pagar las casas, para muchos, ya supera esta mitad del presupuesto, dejando poco margen para otras necesidades esenciales, sin mencionar los deseos o el ahorro.

Es importante tener un fondo. Foto: Freepik.

Según recogió The New York Post, ante esta situación, expertos como Brian Walsh, de la banca digital SoFi, sugieren la necesidad de ajustar las cifras a una distribución 60/30/10, priorizando las necesidades sin dejar de lado completamente los deseos y el ahorro, aunque sea en menor medida. Kevin L. Matthews II, fundador de BuildingBread, y Michael Finke, profesor de gestión de patrimonios, también apoyan la idea de una flexibilidad presupuestaria.

Matthews insiste en la importancia de tener una estructura financiera como guía, pero también reconoce que ninguna regla es inamovible. Finke sugiere que, en circunstancias apretadas, es aceptable reducir el ahorro al 6% del ingreso.

¿Por qué es importante administrar bien el ingreso mensual?

Administrar los ingresos y gastos mensuales es crucial, porque así podemos identificar fugas innecesarias. Más que un simple ejercicio contable, es una práctica de autoconocimiento y disciplina que nos permite establecer prioridades claras, diferenciando entre lo que verdaderamente necesitamos y los deseos pasajeros que a menudo nos desvían del camino hacia nuestras metas financieras.

A veces se necesita de disciplina. Foto: Freepik.

Por otro lado, esta gestión meticulosa de nuestras finanzas personales nos prepara para enfrentar imprevistos, la creación de un fondo de emergencia, posible gracias al ahorro consciente, nos da tranquilidad ante situaciones inesperadas, evitando que tengamos que recurrir a soluciones como préstamos con altos intereses que solo empeoran nuestra situación a largo plazo.