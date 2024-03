5 formas de amarrarte el cabello para verte hermosa y elegante sin sufrir de calor

En definitiva, la primavera ha llegado al país y aunque es la época ideal para ver hermosos atardeceres y disfrutar del aroma de las jacarandas, también suele ser un poco más complicado lucir un cabello espectacular porque entre el frizz y las altísimas temperaturas, éste se convierte en una fuente de calor. Pero hay algunos peinados muy sencillos que te ayudarán a darle la vuelta al bochorno diario para seguir luciendo icónica y, sobre todo, fresca.

Los mejores peinados para disfrutar de la primavera

Durante esta temporada, el cabello amarrado no tiene por qué ser monótono y aburrido, ya que en el mundo de la moda existe mucha creatividad que nos ofrece diversas alternativas que puedes recrear fácilmente en la comodidad de tu hogar. Durante esta temporada veremos los clásicos peinados recogidos con un giro sorprendente que nos ayudará a crear looks espectaculares y frescos, aquí te comparto algunos de ellos.

La llegada de la primavera trae consigo una renovación en nuestros estilos, y los peinados juegan un papel esencial en esta transformación.

Recogido estilo "samurai"

Este amarrado es una reinterpretación de lo clásico, combinando la elegancia de un recogido con un toque relajado y vanguardista inspirado en la cultura japonesa. Para lograr este look, simplemente divide tu cabello en dos coletas bajas, una encima de la otra, luego, únelas en un chongo y cubre la liga con algún accesorio para añadir un toque de sofisticación. Este peinado es perfecto para destacar en eventos formales o para agregar un toque de estilo único a tu outfit diario.

Este peinado puedes adaptarlo a tu estilo, usando tus accesorios favoritos.

Coleta trenzada

Este look combina elegancia con un toque moderno y futurista que seguro captará miradas; para lograrlo, primero cepilla tu melena hacia atrás y átala en una coleta alta. Luego, crea una trenza clásica y recógela en un chongo utilizando ligas delgadas para mantener el estilo en su lugar y así de fácil tendrás tu peinado para cualquier ocasión, ya que esta coleta es perfecta tanto de día como de noche.

Con este recogido podrás mantener tu cuello despejado y así cuidarlo del intenso calor.

Chongo despeinado

Simplemente retuerce tu cabello en un nudo suelto y sujétalo con una liga y algunos pasadores, pero no te preocupes si no queda perfecto, ya que su encanto reside en su estilo despreocupado y desenfadado. Puedes dejar algunos mechones sueltos alrededor de tu rostro para un aspecto más romántico o mantener el frente muy pulido para un look más elegante. Este estilo es ideal para una salida informal al cine o una cena con amigos, ya que te hará lucir chic sin esfuerzo y lista para cualquier ocasión primaveral.

Este peinado es sencillo y rápido de hacer, pero añade un toque de sofisticación a tu look casual.

Chongo estilo Y2K

Este peinado presenta una combinación única de elegancia y audacia que seguramente captará la atención en cualquier ocasión. Para lograrlo, recoge tu cabello en un chongo de bailarina y permite que las puntas se suelten y se abran en forma de abanico en la base, este estilo vanguardista y sofisticado ofrece un guiño al glamour del Y2K, perfecto para una fiesta o una salida nocturna.

Con este peinado, conseguirás un look que destaca por su originalidad y estilo, asegurando que seas el centro de atención en cualquier evento nocturno de esta temporada.

Semirecogido cruzado

Esta opción te permite lucir tu melena medio suelta, ofreciendo un equilibrio perfecto entre recogido y suelto; para lograrlo, simplemente peina tu cabello hacia atrás y comienza a entrelazar tus mechones hasta llegar a la nuca. Fija el peinado con algunos pasadores y deja el resto de tu cabello lacio u ondulado, según tu preferencia. Este peinado es versátil y fácil de hacer, pero sin duda te hará destacar con un look único y a la moda, perfecto para cualquier ocasión.

Desde elegantes semirecogidos hasta desenfadados moños, cada uno de estos estilos ofrece una amplia gama de posibilidades para lucirlos en diferentes eventos.

¿Cómo proteger el cabello de las altas temperaturas primaverales?

Proteger el cabello durante las altas temperaturas primaverales es fundamental para mantenerlo saludable y radiante. Aquí tienes algunas recomendaciones para cuidar tu cabello en esta temporada:

Busca champús, acondicionadores, y sprays capilares que contengan protección UV para proteger tu cabello de los dañinos rayos del sol.

Reduce el uso de herramientas de calor como secadores, planchas y rizadores, ya que el calor adicional puede dañar tu cabello. Si los utilizas, asegúrate de aplicar un protector térmico antes.

Mantén tu cabello bien hidratado durante la primavera, ya que el calor y el sol pueden resecarlo. Utiliza acondicionadores y mascarillas hidratantes regularmente para mantenerlo suave y manejable.

Si planeas pasar tiempo en la piscina o en la playa, protege tu cabello del cloro y la sal del agua utilizando un gorro de natación o aclarándolo con agua dulce después de nadar.

El agua caliente puede resecar tu cabello, así que trata de lavarlo con agua tibia o fría para mantener su hidratación natural.

Los productos para el cabello que contienen alcohol pueden resecarlo aún más, así que opta por productos libres de alcohol o con bajo contenido de este componente.

Si vives en una zona donde el viento es frecuente durante la primavera, considera usar un pañuelo o una gorra para proteger tu cabello de posibles enredos y daños causados por el viento.