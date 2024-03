3 peinados lindos, fáciles y rápidos ideales para hacer ejercicio

Si eres de las personas que les gusta hacer ejercicio pero también te encanta que el estilo no falte en ti, hay algunos peinados que se te verán muy lindos a la hora de hacer deporte. Son muy fáciles de hacer y lo mejor de todo es que no tendrás que batallar por quitarte los cabellitos pequeños de tu rostro.

3 peinados lindos y fáciles para hacer ejercicio

El cabello suelto puede causar un poco de molestia, por eso, lo mejor es atarlo para que no estén volando mechones sueltos. Por eso te vamos a mostrar algunas ideas que pueden inspirarte para que no te hagas la clásica cola de caballo y luzcas cómoda y bonita. Puedes practicar un par de veces para que no te agarre en aprietos en pleno gym.

Estos peinados también los puedes usar en tu día a día | Foto Pinterest

Trenzado en coleta

Este es uno de los peinados más sencillos que puedes hacerte, empieza desenredando tu cabello, luego divide tu pelo en dos y empieza a trenzar desde la parte de enfrente. Hazlo primero de un lado y luego del otro, cuando llegues a la mitad, sujeta con una liga luego haz lo mismo del otro lado. Al final junta ambas coletas y amarra con una liga.

Empieza las trenzas desde arriba y sujeta a la mitad | Foto: Pinterest

Trenzado con chongo

Para realizar este peinado, divide tu cabello en diagonal, trenza de lado hasta la mitad y sujeta con una liga, haz lo mismo del otro lado, al final junta las dos trenzas y haz un chongo, sujétalo bien para que no se cuelgue a la hora de hacer ejercicio. Puedes aplicar un poco de muse o spray para que esté bien amarrada.

Este peinado es ideal para quienes tienen el cabello no muy corto | Foto: Pinterest

Coleta con estilo

Si tienes el cabello largo esta es una estupenda forma de recoger tu pelo. Para que se vea con más estilo haz unas trenzas delgadas en los lados y luego peina una coleta. Amarra bien y luego con ligas pequeñas sujetarás por tramos hasta llegar al final. Este peinado incluso lo puedes usar en tu día a día y se verá muy lindo.

El peinado te hará ver con mucho estilo | Foto: Pinterest

¿Es mejor llevar el cabello suelto o recogido para hacer ejercicio?

Si te preguntas cuál es el mejor peinado a la hora de hacer ejercicio, todo dependerá del largo de tu cabello, si lo tienes largo lo mejor es que lo trences, pero si lo tienes corto puedes probar con coletas a los lados, arriba y chongos. Otra cosa indispensable es que uses un buen muse o spray para que todo esté en su lugar.