3 usos desconocidos de la famosa Pomada de la Campana que tu abuela ha usado toda la vida

Uno de los productos infalibles de las abuelitas es la Pomada de la Campana debido a los numerosos beneficios que ofrece. De hecho, la pomada es usada para padecimientos médicos y para cuestiones de belleza, lo que la hace un básico del kit de emergencia y del cuidado de la piel.

Aunque hay varias maneras de emplear este producto, hoy te compartimos tres usos desconocidos que te sorprenderán y que debes considerar para cuidar de ti y de tu familia. De acuerdo con el youtuber Yasmany, esta pomada es generosa porque restaura la piel en casos de raspones y heridas, además de que la humecta.

La Pomada de la Campana contiene alantoína y óxido de zinc. Foto: Adultos Mayores México.

Más allá de esto, la Pomada de la Campana tiene otras funciones debido a que contiene alantoína -que tiene propiedades calmantes, hidratantes y regeneradoras- y óxido de zinc -que tiene propiedades protectoras y suavizantes-.

Por lo mismo, este producto puede usarse para hidratar los labios, sobre todo cuando tienen lugar los cambios de estación porque el organismo resiente los cambios. Incluso es ideal para consentir los labios en la noche, a fin de que al día siguiente estén hidratados, suaves y llenos de vida. Otra manera de usar la Pomada de la Campana es para de los cuidados de la postdepilación debido a que ayuda a calmar la irritación, siendo un alivio para la piel. Un tercer uso que se le puede dar a este producto es para aliviar la piel tras la exposición al sol porque humecta la piel, disminuyendo el enrojecimiento y el ardor, especialmente cuando la piel se bronceó de más.

Aunque la Pomada de la Campana es beneficiosa, Yasmany indica que lo ideal es usarla en la noche para no tener reacciones ante la exposición al sol. Igual indica que debe ser vista como un complemento de los tratamientos médicos y estéticos, ya que no sustituye el trabajo de los primeros. Adicionalmente, el youtuber subraya que no es un protector solar ni tampoco tiene la fórmula ideal para disminuir las arrugas.