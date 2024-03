¡Evita el autosabotaje! Estas son las claves para no frenar tu propio éxito

El autosabotaje es un obstáculo con el que muchas personas se suelen encontrar a lo largo de su vida. Este fenómeno, lejos de ser una simple molestia, juega un papel crucial al frenar nuestros esfuerzos por alcanzar el éxito y la satisfacción en la vida. No obstante, comprender y contrarrestar el autosabotaje es posible, según explicó el experto Mark Travers en Psychology Today.

El concepto de autosabotaje se refiere a ese diálogo interno cargado de dudas, temores y críticas que surgen en los momentos menos oportunos. Si bien en el pasado se consideraba principalmente como acciones o inacciones conscientes, recientes estudios, como los del psicólogo Shirzad Chamine, sostienen que se arraiga profundamente en nuestra psique, siendo más complejo de lo que se pensaba inicialmente.

A veces tú solo te frenas. Foto: Freepik.

Te puede interesar:

Sisu, lafilosofía de Finlandia que te ayudará a alcanzar el éxito y superar todas las crisis que tengas

Cómo identificar amigos tóxicos: 5 banderas rojas que no puedes ignorar

¿Qué hacer para evitar el autosabotaje?

Nuestro cerebro alberga diversas regiones que, según Chamine, juegan roles distintos frente a los desafíos de la vida. Mientras la "región superviviente" nos sumerge en emociones negativas a través de voces internas críticas, la "región próspera" nos permite acceder a una voz de sabiduría y claridad, generando emociones positivas como la compasión y la gratitud frente a la adversidad.

Pero tiene solución, sólo se trata de ser más conscientes. Foto: Freepik.

Identificar a nuestros "saboteadores internos" es el primer paso para liberarnos de sus garras. Chamine categoriza a estos saboteadores en varios arquetipos, como "el juez", que nos critica implacablemente, y sus cómplices, que varían según la persona e incluyen perfiles como el meticuloso, el hipervigilante y el complaciente, entre otros. Estos saboteadores perpetúan ciclos de negatividad que obstaculizan nuestro crecimiento.

Frente a estos saboteadores, Chamine propone darle lugar al “sabio" dentro de nosotros, una fuente de sabiduría y resiliencia que puede ayudarnos a silenciar las voces negativas y tomar el control de nuestras vidas. Podemos superar las barreras internas que nos impiden avanzar, al desarrollar los cinco poderes del sabio:

Empatía

Exploración

Innovación

Navegación

Activación

Puedes acudir con un profesional de la salud para superar el autosabotaje

Es crucial reconocer que el autosabotaje no solo se manifiesta en nuestra lucha por alcanzar metas personales o profesionales. También puede surgir en nuestras relaciones interpersonales, donde el encuentro con la persona adecuada en un momento inoportuno representa un desafío particular. Estas situaciones, cargadas de frustración y angustia, exigen una gestión emocional cuidadosa y un reconocimiento de que, aunque el momento pueda no ser el ideal, el futuro puede deparar nuevas oportunidades para la relación.

Siempre es buena idea ir con un profesional de la salud mental. Foto: Freepik.

Acudir a un profesional de la salud mental es crucial cuando enfrentamos el autosabotaje, ya que este patrón de comportamiento puede ser un indicativo de asuntos más profundos que necesitan ser abordados con sensibilidad y conocimiento especializado.

Un terapeuta o psicólogo posee las herramientas para ayudarnos a entender la raíz de nuestras acciones y pensamientos que nos impiden avanzar. Al identificar y trabajar sobre estas causas subyacentes, podemos aprender estrategias efectivas para superar obstáculos personales, mejorar nuestra autoestima y tomar decisiones que reflejen nuestro verdadero potencial.