Cómo identificar amigos tóxicos: 5 banderas rojas que no puedes ignorar

Las amistades suelen ayudar en los momentos más complejos, sin embargo, pero no todas las relaciones “amistosas” merecen un lugar en nuestro corazón, ya que sus intenciones para con nosotros no son las mejores. Identificar las banderas rojas es crucial para mantener nuestro bienestar emocional y psicológico. La experta Roxy Zarrabi escribió en Psychology Today 5 que no debes pasar por alto.

Rocy sostiene que la primera señal de alarma emerge cuando notamos que un amigo habla negativamente de otros en nuestra presencia. Esta conducta no sólo revela una posible falta de lealtad, sino que también plantea la pregunta de qué dicen sobre nosotros cuando no estamos presentes. La confianza es el cimiento de cualquier relación, y esta actitud erosiona la base sobre la cual se construye una amistad auténtica.

Si habla mal de otras personas, no es una buena señal. Foto: Freepik.

Te puede interesar:

¿Cómo conseguir el éxito?, estas estrategias psicológicas te ayudarán a superar desafíos y triunfar

¿Por qué el contacto cero con tu ex es importante? Esto dice un experto

¿Qué otras banderas rojas hay en las amistades?

Además, sentir que no podemos ser nosotros mismos alrededor de un amigo es una señal de que algo no va bien. Una verdadera amistad fomenta la autenticidad y proporciona un espacio seguro para ser genuinos sin temor a juicio. Si nos encontramos modificando nuestro comportamiento o reprimiendo nuestros pensamientos y sentimientos, es momento de reflexionar sobre la naturaleza de esa relación.

No tienes por qué sentirte mal al estar con un amigo. Foto: Freepik.

La psicóloga también explica que la sensación de tener que no hay estabilidad en la relación es otro indicativo de que la amistad podría no ser saludable. Este sentimiento de inseguridad y temor a provocar conflictos señala una falta de seguridad emocional, impidiendo una comunicación abierta y honesta, elementos vitales en cualquier relación significativa.

¿Qué es una bandera roja en una amistad?

Una amistad que parece unilateral, donde uno da más de lo que recibe, puede generar sentimientos de frustración y desvalorización. La reciprocidad es fundamental para mantener un equilibrio saludable en cualquier relación. Sin ella, la conexión puede sentirse desigual y cargada de resentimiento.

Siempre puedes poner límites. Foto: Freepik.

Otra bandera roja es si un amigo nos menosprecia, incluso de forma sutil, esta es una señal de alarma importante. Los comentarios que nos hacen dudar de nuestras capacidades o valor, incluso si se disfrazan de bromas o cumplidos, pueden ser indicativos de una falta de respeto y apoyo genuino.