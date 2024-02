San Valentín: aprende a preparar unos deliciosos chilaquiles de corazón

Se acerca el día de San Valentín una de las fechas más especiales para los enamorados y si todavía no sabes cómo vas a demostrarle tu amor a tu pareja te vamos a dar una excelente sugerencia de desayuno y seguro quedará sorprendido. Se trata de unos deliciosos chilaquiles, pero no los clásicos, estos son hechos con forma de corazón.

Uno de los platillos más ricos para los mexicanos son los chilaquiles; existen diferentes versiones y estilos para preparar este riquísimo desayuno o almuerzo, pero sin duda alguna, además de que estos tienen un delicioso sabor, también son muy especiales porque son de corazones, elemento que sí o sí tiene que estar presente en tu regalo de este 14 de febrero.

La forma más fácil es cortar los totopos con un cortador | Foto: TikTok @sairem_3

Receta para preparar chilaquiles de corazón

No te preocupes si jamás has entrado a la cocina, esta receta es muy sencilla y no requieres demasiada práctica en la cocina para hacerlos. Nosotros te enseñaremos a prepararlos en salsa roja pero tu los puedes hacer también en verde e incluso agregarle el chile de tu preferencia.

Ingredientes

4 jitomates medianos o 6 tomates

2 chiles serranos

1/4 de tortillas de maíz

1 ajo

1/4 de cebolla

Queso panela o el de tu preferencia

Crema ácida

Cebolla picada

1 ramita de cilantro picado

1 cucharada de caldo de pollo en polvo

1 taza de aceite vegetal

Preparación de los chilaquiles de corazón

Lo primero que tienes que hacer es cortar las tortillas en forma de corazón, para ello necesitarás un cortador con esta forma. Lo puedes conseguir en tiendas de autoservicio o reposterías. Una vez que tienes listos los totopos románticos, en una sartén agrega suficiente aceite y cuando esté listo fríe las tortillas ya cortadas.

También puedes cortarlas con mucha precisión con un cuchillo | Foto: TikTok @

myblissfulhome

Cuida bien que no se te quemen y que no queden aguados, voltéalos cada que sea necesario, necesitas estar pendiente de ellos. Una vez que están listos déjalos en un escurridor para que te deshagas del exceso de aceite.

Agrega los totopos de corazón a la salsa o coloca primero los totopos al plato y luego la salsa | Foto: TikTok @

myblissfulhome

En una olla, agrega una taza y media de agua, cuando esté hirviendo añade los jitomates o los tomates junto con el chile serrano, la cebolla y el ajo. Aquí agrega la cucharada de caldo de pollo en polvo. Licúa perfectamente hasta tener una mezcla homogénea. Si quieres que tu salsa tenga un sabor an más delicioso, en lugar de poner a hervir las verduras ponlas a tatemar.

Deja que hiervan los jitomates por 10 minutos | Foto: TikTok @

myblissfulhome

En una sartén dos cucharadas de aceite, deja calentar y luego agrega la salsa para que sazone, pruébala y agrega sal en caso de ser necesario. Deja que se sazone por 10 minutos a fuego medio.

¿Cómo servir los chilaquiles de corazón?

Una vez que ya tienes tu salsa en un plato extendido agrega los totopos de corazón y encima la salsa caliente, luego la crema el queso, la cebolla y el cilantro picado. Este delicioso y romántico platillo puede ir acompañado de huevos estrellados o frijoles refritos.

Agrega el queso que más le guste a tu amorcito | Foto: TikTok @

myblissfulhome

Otra forma de servir los chilaquiles es colocando los totopos directamente en la salsa roja, deja que se remojen por unos minutos y luego sírvelos. Al final agrega los ingredientes para decorar. Estas dos opciones para emplatar dependerá del gusto de cada persona.