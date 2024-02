¿Quieres tener un hijo? Responde primero estas dos preguntas, lo recomienda una experta

Tener un hijo no es una tarea que se deba tomar a la ligera. La psicóloga del desarrollo Aliza Pressman, cofundadora del Mount Sinai Parenting Center y autora del libro "The 5 Principles of Parenting", destaca la importancia de la preparación emocional para acoger una nueva vida. Pressman propone dos preguntas cruciales: "¿Qué valoro yo?" y "¿Qué valora esta familia?", sugiriendo que una reflexión profunda sobre nuestros valores personales y familiares es esencial antes de dar este gran paso.

Explorar nuestros valores no solo nos brinda claridad en nuestras decisiones, sino que también nos protege de las influencias externas, como la presión social y los medios de comunicación. Definir lo que realmente importa para nosotros y para nuestra familia permitirá criar a nuestros hijos con confianza y coherencia. Pressman aconseja dedicar tiempo a identificar y priorizar estos valores, un proceso que puede ser revelador tanto para uno mismo como para la pareja, en caso de tenerla.

Es un proceso muy introspectivo Foto: Freepik.

¿Cómo responder las preguntas antes de tener un hijo?

La experta sostiene que este ejercicio de introspección comienza con la escritura de nuestras prioridades y admiraciones, reflexionando sobre decisiones vitales pasadas y las cualidades que valoramos en otros. La idea es comprender mejor qué nos motiva y qué deseamos fomentar en nuestros hijos. Pressman recalca que no existen respuestas equivocadas en este proceso; lo importante es ser honestos con nosotros mismos y reconocer lo que verdaderamente valoramos.

Son preguntas muy importantes que debes responder. Foto: Freepik.

Una vez identificados nuestros valores, el siguiente paso es encontrar temas comunes entre ellos. Esto nos ayuda a comprender mejor nuestras aspiraciones y cómo queremos que estos valores se reflejen en la crianza de nuestros hijos. Pressman enfatiza que los valores familiares son dinámicos y pueden evolucionar con el tiempo, lo que nos permite adaptarnos a las cambiantes circunstancias de la vida y el crecimiento de nuestros hijos.

¿Por qué es importante saber esto antes de decidir tener un hijo?

Este enfoque reflexivo hacia la paternidad no solo prepara el terreno para una crianza consciente y deliberada, sino que también fomenta un entorno familiar donde prevalecen la confianza y la claridad. Al tomar decisiones basadas en valores bien definidos, estamos más equipados para navegar por el complejo mundo de la crianza, marcando un camino claro para nuestros hijos en un mundo lleno de ruidos y opiniones contradictorias.

Aliza concluye que la reflexión sobre nuestros valores antes de tener hijos es, por lo tanto, un paso esencial que va más allá de las consideraciones prácticas y económicas. Nos invita a mirar hacia adentro y preguntarnos qué tipo de legado queremos dejar, no solo a través de nuestras palabras, sino a través del ejemplo que establecemos cada día. Al final, lo que verdaderamente importa es cómo esos valores se manifiestan en nuestras acciones y en la forma en que guiaremos a nuestros hijos hacia ser buenos seres humanos.