¿Por qué el vestido que llevó Olivia Rodrigo fue la sensación de los Grammys 2024?

La entrega de premios Grammys en su edición número 66 sigue dando mucho de qué hablar a horas de llegar a su fin y si bien algunos escándalos en los que se incluyen arrestos, así como los ganadores son la sensación, lo cierto es que no es lo único que ha llamado la atención y es que al igual que cada año los looks de las celebridades causaron furor. Pero uno de los más deslumbrantes fue el que llevó la cantante Olivia Rodrigo.

El vestido de Olivia Rodrigo en los premios Grammys causa sensación

Se trata de un vestido vintage o de archivo que la cantante llevó a la alfombra roja y con el que se robó todas las miradas, ya que además de enaltecer su belleza y remarcar su estilo, demostró que la moda de décadas pasadas sigue siendo tan vigente como las tendencias actuales. A sus 20 años Olivia Rodrigo combinó su talento artístico con un diseño icónico de la firma Versace que dio mucho de qué hablar.

Este vestido se diseñó 8 años antes del nacimiento de Olivia Rodrigo. (Foto: AFP)

Se trata de un diseño de vestido blanco y con pedrería incrustada con principal atención en el busto y en el ruedo de la falda, pero que en toda la prenda brilla gracias estos detalles elegantes. El corte es muy similar al clásico lencero con tirantes finos, escote en "V", acentuado en la cintura y con una falda larga de caída recta; el resultado es muy discreto y elegante, pero también cautivador y sensual gracias a lo mucho que se resalta la silueta.

Es por todo lo anterior que la intérprete se convirtió en una de las mejores vestidas de la noche, pero su look tenía un plus. Ya que el diseño no sólo brilla por sí mismo, sino que además se trata de una confección vintage que merece la pena recordar y con la que en los Premios Grammy 2024 rindió homenaje a una de las grandes de la moda: Linda Evangelista, quien fue pareja del empresario francés François-Henri Pinault, es decir, el actual esposo de Salma Hayek.

Y es que Linda Evangelista lució este icónico vestido en la pasarela de Versace durante la presentación de la colección de primavera-verano 1995, es decir, ocho años antes que Olivia Rodrigo naciera. Cabe recordar que la cantante nació el 20 de febrero de 2003 y ya luce los diseños más exclusivos como este.