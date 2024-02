Gatos: las 5 razas de temperamento tranquilo para vivir en un departamento

Si amas los gatitos y deseas con todas tus ganas tener uno pero el espacio donde vives sientes que es una limitante, es importante que consideres algunas cosas antes de que lleves a vivir contigo a un michi y lo hagas parte de tu familia. Claro que puedes tener a un gato si vives en un lugar pequeño como un departamento, lo único que debes tener en cuenta es la raza del felino.

Así como hay diferentes razas de perros y su temperamento es distinto, lo mismo sucede con los gatos. Si estás buscando adoptar un michi pero el lugar donde vives es reducido, te sugerimos que sea un gatito tranquilo y perfecto para que viva contigo y los tuyos en tu hogar, incluso si tienes niños.

Los gatitos merecen un buen lugar donde se puedan desarrollar adecuadamente | Foto: Freepik

Estas son las razas de gatos más tranquilas

Persa. A esta raza no les gusta demasiado trepar ni saltar, por su puesto lo hacen pero no se la pasan todo el tiempo haciéndolo y son ideales para hogares pequeños. Suele ser un gato de tamaño medio, tiene el pelo delgado pero muy esponjado lo que hace que sea muy fácil de peinar.

Azul Ruso. Además de ser una de las razas más hermosas en el mundo de los felinos, es un gato de talla mediana, es tranquilo callado y tímido pero muy cariñoso. Le gusta pasar desapercibido, así que muy rara vez lo verás haciendo escándalo o desastre por toda la casa.

Siamés. Esta es la raza preferida por los amantes de los michis porque es de las más dóciles y tranquilas que hay. Son muy independientes pero buscarán tu cariño continuamente. Una de las características que más destaca es que les encanta dormir y descansar. Son de tamaño mediano muy delgados y de pelo muy fino y dócil.

El siamés es de tamaño mediano y muy delgados | Foto: Freepik

Birmano. El gatito birmano es muy leal, dulce y cariñoso, prefieren la compañía de sus dueños o de otras mascotas para no sentirse solos. A esta raza le gusta saltar, así que una torre de árbol le ayudará bastante y puedes colocarla fácilmente en tu casa. Es un felino de raza grande, pero de patas cortas.

Gato americano. Esa raza es muy cariñosa, probablemente de todo el linaje felino, le encanta el cariño de sus dueños; es un animal tranquilo y muy sociable, se adapta fácilmente al ritmo y estilo de vida de sus amos y también convive fácilmente con niños.

La raza de gato americana es una de las más populares y muy cariñosas | Foto: Freepik

¿Por qué es importante elegir la raza de gato?

Es crucial elegir la raza de tu gato si vives en un espacio pequeño, como un departamento, pues no todos los gatos tienen el mismo temperamento, algunos son más energéticos, otros más sociables y algunos no pueden vivir tranquilos si no pueden salir a explorar su zona e incluso los estresa no poder trepar alto o socializar con otros animales.

Aspectos que debes considerar en un gato: