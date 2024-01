¿Demasiadas croquetas? Así puedes saber si tu gatito tiene sobrepeso

Aunque las fotos de gatitos gordos pueden verse tiernas en internet, la realidad es que el sobrepeso y la obesidad en los felinos no es nada grata. De hecho, puede ser la causante de diversos problemas de salud.

Enfermedades del corazón, diabetes y malestares en riñones e hígado son algunos de los padecimientos derivados del sobrepeso o la obesidad en los gatos, lo cual merma severamente su calidad de vida.

Si bien el peso ideal de un michi depende de varios factores, entre los que se encuentran su talla, raza y edad, hay algunas formas muy sencillas de saber si tu gatito ha comido demasiadas croquetas.

De acuerdo con los expertos, un examen a simple vista puede darte pistas sobre si tu michi tiene un peso adecuado o debes cambiar su alimentación para que siga manteniendo un buen estado de salud.

¿Cómo saber si mi gato tiene sobrepeso?

Existen dos formas bastante sencillas para saber si tu gato está en su peso ideal. La primera es a simple vista: si a tu michi se le notan las costillas y las vértebras, se percibe su abdomen y su cintura, está en su peso ideal.

En cambio, si se le notan demasiado las costillas y tiene una forma de reloj de arena, su peso es demasiado bajo; si se ve una capita de grasa entre las costillas y el pelaje, tu michi tiene una silueta esbelta.

Si a tu gatito ya no se le ve la cintura, tiene sobrepeso. Foto: Pexels

Cuando los gatos empiezan a perder la línea de la cintura, sus costillas no se perciben a simple vista y tienen una forma más ancha, tienen un poco de sobrepeso. Si su pancita le cuelga, definitivamente ya no se le nota la cintura y por más que les busques ya no se notan sus vértebras o costillas, ya es un gato obeso.

La otra forma de saber si tu michi tiene sobrepeso es palparlo, sobre todo si es de una raza de pelo largo. Cuando están en su peso ideal, deberías poder sentir con facilidad sus costillas y huesos de las patitas de bajo de una capita de grasa.

¿Cómo puedo evitar el sobrepeso en mi gato?

De igual forma que los humanos, los gatos necesitan ejercicio. Jugar con ellos y proveerlos de juguetes y otras formas de entretenimiento que les permitan saltar y correr, es la mejor manera de mantenerlos en forma.

De hecho, estudios señalan que el juego cotidiano hace que el cerebro de tu michi también se ejercite, previniéndole de ciertas enfermedades degenerativas que podrían aparecer con el tiempo.

Jugar con tu gatito puede evitar que tenga sobrepeso. Foto: Especial

Evita darles comida humana o sobras y si les das premios o alguna comida especial, considera que esta sea considerada parte de su ración diaria, para no acostumbrarlo a comer de más.

Ofrecerle una alimentación adecuada con respecto a su edad, talla y raza es vital para que esté sano y no suba demasiado de peso. Para elegir la mejor opción, consulta al experto veterinario.