Receta fácil y rápida: cocina un delicioso pollo a la crema con chipotle

Hay muchísimas recetas fáciles y deliciosas de hacer con pollito, así que no hay pretexto para salir de lo tradicional y preparar algo riquísimo. ¿Ya hiciste pollo a la crema con chipotle? Si nunca lo has hecho, no te preocupes, te vamos a enseñar cómo elaborar esta receta paso a paso.

Este platillo es uno de los más populares en muchos hogares mexicanos y destaca por ser fácil pero también porque puede hacerse para distintas ocasiones. Lo mejor de todo es que no necesitarás demasiados ingredientes y en cuestión de 1 hora estará listo para degustar para tus familia e incluso para tus invitados.

Receta para preparar pollo a la crema con chipotle

Esta receta rinde para 4 personas, y también puedes usar piezas de pollo enteras en caso de que no quieras hacerlo con pechuga y también queda muy rico, incluso le da un delicioso sabor.

Ingredientes

600 gr de pechuga de pollo sin piel y sin hueso en forma de fajitas

1 taza y media de crema ácida

50 gr de mantequilla

Queso chihuahua o manchego rallado

1/2 cebolla

2 dientes de ajo

4 chiles chipotle

1/2 taza de leche

Caldo de pollo en polvo

Sal y pimienta al gusto

Lo mejor de todo es que no necesitarás demasiados ingredientes | Foto: YouTube Jauja Cocina Mexicana

Preparación del pollo a la crema con chipotle

Empezaremos por marinar las pechugas, para ello colócalas en un recipiente y agrega suficiente sal y pimienta, reservarlas por 20 minutos. Mientras tanto empezaremos a hacer la crema, para ello coloca los ajos y la cebolla en una sartén con un poco de aceite, una vez que se acitronó, retira.

Deja marinar por 20 minutos | Foto: YouTube Jauja Cocina Mexicana

En el vaso de la licuadora agrega la crema, el queso, los chiles chipotles con su adobo, la cebolla y los ajos que freímos y la leche. Licuamos hasta que quede todo bien integrado. En la misma sartén donde acitronamos la cebolla coloca la mantequilla y agrega la pechuga de pollo.

Mezcla perfectamente los ingredientes | Foto: YouTube Jauja Cocina Mexicana

Cocina a fuego medio para que no se seque y una vez que está lista agrega 1/2 taza de leche para evitar que se corte la preparación, luego añade la mezcla de chipotle, sal y pimienta. Mezcla bien y cocina a fuego medio por 20 minutos, mueve constantemente para que no se queme la crema y listo.

Cocina a fuego medio para que no se seque la pechuga | Foto: YouTube Jauja Cocina Mexicana

¿Con qué acompañar el pollo a la crema con chipotle?

Este platillo es perfecto para acompañar con un arroz blanco o con un spaghetti a la mexicana. Otra opción puede ser con frijoles enteros y sabrá muy rico. Procura balancear los sabores entre el plato fuerte y la guarnición.