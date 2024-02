Con este tip puedes evitar los malos olores en los pantalones de mezclilla y te durarán más tiempo

Los jeans de mezclilla son un básico en el clóset de muchas personas. Sin embargo, pocos saben que es una prenda que no necesita lavadas tan frecuentes debido a que el textil puede sufrir cambios muy notorios como pérdida de color y de la forma original. Pero si te abruma el solo pensar que te pondrás unos pantalones que ya tienen varias puestas no te preocupes, hay un tip excelente que te funcionará para evitar malos olores y para que no se desgasten.

Lo ideal es que cuides lo mejor que puedas tus jeans para que, en caso de que decidas aplicar este tip tus jeans se mantengan lo mejor posible. Pues si estos ya están demasiado sucios o tienen olores muy desagradables, definitivamente esto no te va a funcionar. También te sugerimos que limpies las manchas inmediatamente después de que se generen para que no tengas que lavarlos completamente.

Si estos ya están demasiado sucios o tienen olores muy desagradables, definitivamente esto no te va a funcionar | Foto: Freepik

¿Cómo evitar malos olores en los jeans sin lavarlos?

La mejor forma de eliminar olores de uso en tus jeans es a temperatura fría. Pero no te preocupes por pensar en cómo lo harás. Aquí te explicaremos paso a paso cómo logarlo fácil y sencillo. Lo único que necesitarás es una bolsa hermética y nada más.

Tip para evitar malos olores en los jeans

Coloca la prenda al revés, dóblala bien y ponla en una bolsa de plástico de preferencia que sea hermética con broche. Métela al congelador y déjala por 1 hora, esto hazlo previamente a que vayas usar tus jeans. Deja secar a temperatura ambiente y está lista para usarse.

El mal olor es causado por bacterias que se originan en el sudor. Las temperaturas bajas del congelador eliminarán las bacterias que provocan los hedores y así tu ropa será más tolerable al olfato por más tiempo.

Las temperaturas bajas del congelador eliminarán las bacterias que provocan los hedores | Foto: Freepik

¿Cómo hacer que la ropa huela bien por más tiempo?

A todos nos encantaría que nuestra ropa huela igual de delicioso como cuando la sacamos de la lavadora, pero con el uso pierde esta frescura. Sin embargo, algunos de estos consejos te pueden funcionar para que se mantenga con un buen olor.

Utiliza detergente con fragancias.

Deja que tu ropa se seque muy bien en espacios abiertos. Evita tender en interiores, ya que mientras más tarden en secarse, más probable será que huelan a humedad.

Seca bien tus prendas antes de guardarlas ya que de lo contrario podría aparecer moho y olor a humedad.

Plancha tus prendas antes de guardarlas, gracias al calor y el vapor de la plancha se eliminarán las bacterias y eliminará el olor.