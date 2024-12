Starbucks pone al 2x1 sus deliciosas bebidas navideñas: así puedes adquirir la promoción

Starbucks decidió consentir a sus consumidores en esta temorada navideña con una increíble oferta a la que no podrás ser indiferente, ya que tendrá sus bebidas calientes y frías al 2x1, lo que te dará la oportunidad de disfrutar de tus bebidas navideñas favoritas de la temporada o probar nuevos sabores que no te has animado a probar.

La promoción será válida del 6 al 8 de diciembre al ordenar una bebida grande con Starbucks Rewards o servicio Pickup (recoge en tienda) y servicio a domicilio con Starbucks Rewards Delivery o servicio a domicilio con agregadores (Didi, Rappi, Uber o Wow+) en el horario de 16:00 a 19:00 horas. Para miembros Starbucks Rewards el horario será de 16:00 a 20:00 horas.

El Cranberry Mocha Blanco regresó en esta edicion navideña Foto: Instagram starbucksmex

Bebidas navideñas de Starbucks estarán al 2x1: ¿Cuáles partician en la promoción?

Hazelnut Caramel Latte

Hazelnut Caramel Latte Helado

Hazelnut Caramel Frappuccino

Red Velvet Latte

Red Velvet Latte Helado

Red Velvet Frappuccino

Cinnamon Toffee Mocha Blanco Latte

Cinnamon Toffee Mocha Blanco Latte Helado

Cinnamon Toffee Mocha Blanco Frappuccino

Holiday Cinnamon Latte, Holiday

Cinnamon Latte Helado

Holiday Cinnamon Frappuccino

Starbucks también tiene una gran variedad de pasteles Foto: Instagram starbucksmex

Bebidas navideñas Starbucks: estos son sus increíbles sabores

Starbucks Hazelnut Caramel: Esta bebida está inspirada en dos de los sabores favoritos de la temporada: avellana y caramelo. Esta delicia navideña está hecha con espresso, leche al vapor y jarabe de avellana. Va cubierta con crema batida, salsa de caramelo y una pizca de canela.

Esta bebida está inspirada en dos de los sabores favoritos de la temporada: avellana y caramelo. Esta delicia navideña está hecha con espresso, leche al vapor y jarabe de avellana. Va cubierta con crema batida, salsa de caramelo y una pizca de canela. Starbucks Toffee Nut Latte: Esta dulce bebida con deliciosas notas a mantequilla está hecha con jarabe de nuez y toffee combinado con espresso, leche al vapor y cobertura de crema batida y con una lluvia sabor nuez y toffee.

Esta dulce bebida con deliciosas notas a mantequilla está hecha con jarabe de nuez y toffee combinado con espresso, leche al vapor y cobertura de crema batida y con una lluvia sabor nuez y toffee. Starbucks Cranberry Mocha Blanco: El espresso y la leche al vapor se combinan perfectamente con el jarabe de mocha blanco y crema batida con una espiral de jarabe de arándano, así como azúcar de arándano cristalizado. Disponible caliente, helado y frappé.

El espresso y la leche al vapor se combinan perfectamente con el jarabe de mocha blanco y crema batida con una espiral de jarabe de arándano, así como azúcar de arándano cristalizado. Disponible caliente, helado y frappé. Starbucks Red Velvet Latte: Esta es la versión de Starbucks del famoso pastel red velvet, una bebida de atrevido color para celebrar la temporada. Mezclamos un cremoso jarabe sabor red velvet con espresso y leche al vapor, luego lo cubrimos con crema batida y una generosa porción de topping sabor red velvet. Disponible caliente, helado o como Frappuccino.

Esta es la versión de Starbucks del famoso pastel red velvet, una bebida de atrevido color para celebrar la temporada. Mezclamos un cremoso jarabe sabor red velvet con espresso y leche al vapor, luego lo cubrimos con crema batida y una generosa porción de topping sabor red velvet. Disponible caliente, helado o como Frappuccino. Starbucks Holiday Cinnamon: Esta innovadora bebida navideña combina espresso, lveche al vapor y el sabor favorito de todos: cinnamon dolce. Encima lleva crema batida y un poco de nuez moscada para darle un toque especial.

Sigue leyendo:

Ella es "Cosita", la mascota de Silvia Pinal, ¿qué le pasó a la perrita tras la muerte de la actriz?

Tijuana en cinco postales