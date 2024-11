Starbucks celebrará por adelantado la Navidad con esta promoción: fecha y requisitos para hacerla válida

Mediante su página oficial, la empresa estadounidense Starbucks dio a conocer que las próximas fiestas decembrinas ameritan que haya sorpresas para sus clientes, así que este viernes 8 de noviembre de 2024 recibirán un regalo especial. Se trata de una promoción con la que la compañía comenzará a festejar Navidad.

La cadena multinacional estadounidense explica que los dos requisitos para recibir la promoción: comprar una bebida caliente o una bebida preparada en barra helada o frappuccino de tamaño grande (de 400 mililitros) o venti (500 mililitros) y alcanzar cupo, ya que se trata de una promoción hasta agotar existencias.

Para que los clientes se hagan una idea y se preparen este 8 de noviembre de 2024, Starbucks precisa que la promoción aplicará a nivel nacional para un stock de 170,000 vasos calientes y 102,000 vasos helados. Una vez que se agote este cupo en las sucursales, ya no habrá manera de recibir el regalo.

Además, las bebidas que se adquieran no tendrán ningún tipo de descuento, sino que se respetará el precio regular. Otros puntos a considerar es que esta promoción no se puede acumular con otras (promociones), cupones, descuentos y beneficios del programa Starbucks Rewards; además, hay dos tipos de bebidas que no participan: las embotelladas y el café del día.

Qué regaló dará Starbucks este 8 de noviembre de 2024

De acuerdo con la cadena de bebidas y snacks, el regalo que las personas recibirán gracias a esta promoción es un vaso reusable. Este es un clásico de la marca, ya que es parte de su imagen y, por ende, el vínculo que establece con sus clientes para fidelizarlos.

“Se dará un vaso reusable sin costo adicional en tu pedido por cada bebida participante ordenada”, subraya Starbucks.

Cada temporada, la empresa lanza vasos con temáticas; por ejemplo, en octubre pasado presentó para sus clientes mexicanos una línea inspirada en Día de Muertos. Ante la próxima llegada de diciembre, la compañía presentaría propuestas acordes a este mes que es festivo.

