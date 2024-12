¿Cuántos kilos de pavo tengo que comprar para que alcance para 12 personas?

Diciembre comenzó y en muchos hogares ya se están realizando todos los preparativos para la cena de Nochebuena y poder disfrutar las vísperas de la Navidad con la mejor energía y felicidad, y para ello no sólo son necesarios nuestros árboles navideños y la decoración, sino también el banquete con el que sorprenderemos a la familia entera y a nuestros invitados. Entre los platillos clásicos de la temporada destacan los romeritos, el lomo en adobo, la ensalada de manzana y el pavo que es el gran protagonista de la noche.

El pavo es tan indispensable en esta temporada que incluso en los supermercados ya vemos refrigeradores repletos con ejemplares congelados y listos para cocinar, pero si hay un denominador común es el peso de cada pieza, pues van desde los tres y cinco kilos, hasta aquellos que superan los seis kilogramos. Y una duda frecuente entre las personas es cuánto debe de pesar el pavo según su número de invitados y que así no sobre ni falte comida para Navidad o las otras fiestas de la temporada.

Pues no es lo mismo cocinar para una familia de 4 personas que ocupará el pavo más pequeño y tendrá recalentado para varios días, que para aquellas personas que están organizando una reunión familiar o con amigos que supere los 10 invitados. Es por ello que hoy te contaremos cuántos kilos de pavo tienes que comprar para 10 y 12 invitados, así como cómo calcular el peso que el producto debe de tener según el número de asistentes al banquete.

Así que toma nota y alista tus compras con estos consejos de cocina que te salvarán la vida estas fiestas navideñas; no olvides que los pesos que te compartimos aquí sólo corresponden al pavo crudo o precocido, ya que el resto de ingredientes que sirven para rellenarlo o marinarlo van por otra parte.

Sorprende a todos con tus mejores recetas. (Foto: Pixabay)

¿Qué tamaño debe tener un pavo para 10 invitados?

Si para estas fiestas decembrinas vas a preparar pavo para 10 invitados tienes que saber que los pavos más grandes son ideales para ti. De acuerdo con los chefs profesionales, para hacer que un ejemplar rinda para una decena de personas hay que comprar un pavo de al menos cinco kilogramos. Con este peso, que puede ser ligeramente mayor, asegurarás que cada invitado tenga una porción adecuada para disfrutar la noche, eso sin mencionar que también se deben de considerar otros complementos como la pasta, la ensalada o el puré de papa.

¿Cuántas personas comen de un pavo de 4 kilos?

Los pavos también los podemos encontrar en presentaciones más pequeñas, uno de ellos es el de cuatro kilos que, aunque parezca demasiado pequeño para algunos, la porción puede alcanzar para una familia pequeña y unos cuantos invitados extras. Pues se sabe que este peso tiene una ración idónea para un grupo de ocho comensales.

Por otro lado, quienes buscan alternativas para mucho menos personas los pavos de dos y tres kilos pueden rendir para una reunión de cuatro y seis miembros de la familia, respectivamente. Así que si este año tendrás una reunión de Navidad muy íntima y privada, puedes elegir ejemplares pequeños con los que no tendrás que pasar más de una semana comiendo recalentado. ¡Así que toma nota!

¿Cómo calcular el peso del pavo por persona?

Sabemos que el pavo al ser el platillo estrella de celebraciones como el Día de Acción de Gracias o la Navidad no siempre se prepara para una familia de cuatro integrantes, quienes necesitarán un menor kilaje, sino que en ocasiones la receta está pensada para un grupo de más de 10 integrantes y ni hablar de cuando hay que preparar dos o más pavos en reuniones grandes como puede ser una posada o cena de empresa. No necesitas un pavo de muchos kilos si no tendrás muchos invitados. (Foto: Pixabay)

Es por ello que hoy te enseñamos a calcular el peso que el pavo debe de tener según el número de invitados, pues de esta manera asegurarás que no sobre ni falte comida en la mesa. La porción correcta con la que puedes saberlo es considerando medio kilo por invitado, es decir, que si sólo existieran dos invitados un kilogramo bastaría para surtir la cena. Con esta fórmula podrás elegir el pavo correcto para esta temporada.

1/2 kg por persona.

Un pavo de 4 kg rinde para 8 personas.

Un pavo de 5 kg rinde para 10 personas.

Un pavo de 6 kg rinde para 12 personas.

