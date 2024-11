Rollitos de pechuga a la crema, la opción más económica que el pavo para cenar en Navidad

Sabemos que a veces la economía puede estar un poco complicada y no siempre es posible cocinar pavo en Navidad, pero lo importante es no dejar que este día pase desapercibido y celebrar la unión familiar con otro platillo igual de delicioso pero mucho más barato. Estos rollitos de pechuga bañados con crema de chipotle te van a sacar de apuros y verás que a todos les van a encantar.

El pavo es el platillo más popular de la Navidad pero también uno de los más caros, hacer este guiso cuesta al rededor de mil pesos, presupuesto que puede salirse de muchos bolsillos mexicanos. La buena noticia es que hay más opciones para cocinar, no te cases con la idea de que forzosamente tienen que cenar pavo, el pollo también es una buena opción y necesitarás mucho menos dinero.

Si no eres una experta o experto en la cocina, no te preocupes porque no necesitas ser máster, estas pechugas son de las más fáciles de hacer. Aquí te vamos a enseñar paso a paso cómo prepararlas, y para que tengas una ayuda extra, también te dejaremos más abajo un video muy práctico y fácil con las instrucciones más detalladas.

Antes de que realices esta receta navideña te vamos a dar un tip que puede mejorar aún más tu economía. Te sugerimos que compres la pechuga de pollo un día antes del 24 de diciembre, pues ese día en muchos lugares suelen elevar los precios. También te recomendamos comprar los demás ingredientes que no necesitan estar frescos en días previos, pues suele ocurrir lo mismo con el costo de estos. Y ahora sí, manos a la obra y vámonos a la cocina.

Te sugerimos que compres la pechuga de pollo un día antes del 24 de diciembre para que la encuentres más barata | Foto: Jauja cocina mexicana

Receta de pechugas rellenas a la crema con chipotle

Para hacer las pechugas rellenas a la crema con chipotle tardarás aproximadamente de 40 a 60 minutos. Todo dependerá del número de pechugas que decidas hacer. Para esta receta necesitarás pechuga de pollo en bistec perfectamente aplanadas, ya que será más fácil hacer los rollitos.

Ingredientes

6 pechugas en bistec

100 gr de jamón de pierna

100 gramos de queso manchego o crema (el de tu preferencia)

1 lata de chiles chipotles

1/2 de crema ácida

2 ajos

1/4 de cebolla

1/4 de mantequilla

1 taza de crema ácida

Sal y pimienta al gusto

Instrucciones para preparar pechugas rellenas al chipotle

Primero sazona los bistec de pechuga con sal y pimienta y deja marinar por unos minutos. Mientras tanto, haz los rollitos de jamón con queso, para este paso coloca de base una rebanada de jamón y encima coloca pedazos de queso fileteado. Haz seis rollitos para ponerlos sobre la pechuga. Una vez que tengas listos los rollitos de jamón con queso enrollados dentro de la pechuga y asegúrate de que el queso no quede por fuera ya que se puede salir y derretirse en el sartén. En una sartén caliente agrega el suficiente aceite para freír los rollos de pechuga, tapa el recipiente para que las pechugas puedan cocinarse perfectamente por dentro. Gira los rollos continuamente para que no se quemen.

Utiliza jamón ahumado o de pierna para mejor sabor| Foto: Jauja cocina mexicana

Para la salsa

En la licuadora coloca el 1/2 de mantequilla, agrega 4 chiles chipotles, esto dependerá del picor que quieras. Agrega un pedacito de cebolla, la taza de leche y muele hasta que quede integrado perfectamente. Con el aceite sobrante de las pechuga, sazonarás tu preparación de la crema, así que vuelve a calentar y si es necesario, agrega un poco de mantequilla. Añade los dos ajos y el 1/4 de cebolla, deja freír por 15 minutos a fuego bajo y agrega los rollos de pechuga, 5 minutos más y quedó lista.

¿Con qué acompañar la pechuga rellena en Navidad?

Este platillo se puede acompañar con una ensalada de frutos rojos y queso de cabra o bien, queda perfecto con un spaghetti rojo o a la mexicana e incluso un arroz blanco. Debido a que es una cena cremosa, te sugerimos que la balancees con algo seco para que no sea demasiada.

