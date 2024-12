Las mechas más sutiles que dominarán el 2025 y se ven súper naturales en el cabello

Si quieres empezar el 2025 con nuevo look pero tampoco estás dispuesta a cambiar por completo el color de tu melena, hay diferentes opciones por las que puedes apostar el año siguiente. Si todavía no has escuchado hablar de las mechas invertidas, tienes que saber que es un estilo que se popularizó en estéticas españolas y ahora está conquistando nuestro continente.

Las mechas invertidas son una técnica de coloración que consiste en aplicar el color en la parte inferior del cabello, en lugar de hacerlo en la parte superior. Esto se logra mediante un proceso de decoloración y tonificación que se aplica en la parte baja del cabello.

No importa si tu pelo es castaño, rubio o de cualquier color, seguro habrá un tono que se adaptará al tuyo. Las mechas invertidas son muy sutiles y se ven muy naturales, esto beneficiará precisamente a las mujeres que quieren darle un 'glow up' a su melena sin tener que arriesgar demasiado.

Las mechas invertidas crean un efecto de profundidad en el cabello, se pueden combinar con diferentes técnicas de coloración y estilos de corte para crear un look único. Pero, antes de que te decidas por ellas, tienes que saber que pueden necesitar varias sesiones hasta lograr el color deseado, mientras que el mantenimiento puede requerir un tratamiento regular para mantener el color y sobre todo la salud de pelo.

Se ven muy naturales y son menos dañinas para el pelo | Foto: Pinterest

Mechas invertidas, la técnica que le dará vida a tu cabello y serán icónicas en 2025

Las mechas invertidas crean un efecto de profundidad en el cabello que puede ser muy atractivo, pueden ser menos dañinas para el cabello que otras técnicas de coloración, ya que no requieren la aplicación de color en la parte superior del cabello. Y si tienes un poco de miedo por pensar que no le quedan a tu tono de piel o forma de tu pelo, no temas, más abajo te explicamos las ventajas que le da a cada rostro.

Arriésgate a cambiar tu look por un estilo diferente, pero no olvides siempre ir de la mano con tu estilista para que él te asesore sobre lo que le va mejor a tu melena. Te adelantamos que las mechas invertidas se ven lindas en pelo corto y largo, así que también puede ser momento de atreverte a darle ese tijerazo a tu cabello.

Le van bien al cabello chino y lacio | Foto: Pinteret

¿Por qué elegir las mechas invertidas en 2025?

Las mechas invertidas son un estilo que puede favorecer a diferentes tipos de rostros y tonos de piel. Esta técnica que dominará el 2025 puede favorecer a diferentes tipos de rostros y tipos de pelo. Sin embargo, es importante recordar que la elección de color debe basarse en tus preferencias personales y en la consulta con un profesional.

Piel clara: los tonos claros en las mechas pueden ayudar a equilibrar la palidez de la piel.

Piel morena: las mechas invertidas favorecer a la piel morena, ya que los tonos oscuros pueden hacer que la piel se vea más cálida y luminosa.

Rostro ovalado: las mechas invertidas pueden favorecer a los rostros ovalados, ya que pueden ayudar a equilibrar la longitud y el ancho del rostro.

Rostro corazón: también pueden favorecer a los rostros en forma de corazón, ya que pueden ayudar a desviar la atención del ancho de la frente y destacar la barbilla.

Cabello liso: favorecen al cabello liso, ya que pueden agregar volumen y textura al cabello.

Cabello ondulado: le van muy bien a quien tiene al cabello ondulado, ya que pueden ayudar a definir las ondas y agregar movimiento al cabello.

Si tienes la piel clara, tu rostro se verá más cálido | Foto: Pinteret

