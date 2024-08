¡Ojo, mujeres de más de 40 años! Así deben comer el limón para tener el cabello brillante, suave y con un crecimiento espectacular

Aceptémoslo, nadie nos dijo que llegar al cuarto piso sería sencillo. Pues nuestro cuerpo comienza a pasar por una ola de cambios (como si los de la adolescencia no hubieran sido suficientes), pero ahora conocidos como perimenopausia (el pre) o menopausia según las reacciones de cada mujer y con ello los molestos bochornos, cambios de humor, cambios en el periodo menstrual o síntomas más emociones. Pero poco se habla de lo emocional y esto relacionado a ese momento en el que ya no reconocemos nuestro cuerpo.

Con lo anterior no sólo nos referimos a esos kilitos de más o menos, las manchas y estrías, sino también a sentir la piel diferente y comenzar a ver cambios físicos importantes. Pues no sólo se hacen presentes las arrugas y líneas de expresión, ya que también al llegar a los 40 años es común comenzar a ver hasta nuestro cabello diferente. Menor volumen, mayor caída, menos viveza e incluso hasta resequedad son sólo algunos de los efectos que tiene la edad en nuestra melena.

Lo anterior puede traer problemas de autoestima que se suman a una larga lista de inseguridades, pero no te compliques recuerda que es algo hormonal. La buena noticia es que el hecho que se trate de un proceso completamente normal y natural de los seres humanos es que también se pueden revertir con la alimentación por ejemplo. Así que si quieres descubrir cómo mejorar el aspecto de tu cabello, aquí te lo contamos, pues la buena noticia es que sólo necesitas comer limón, por supuesto como un extra a tu correcta alimentación.

El limón es uno de los alimentos más codiciados en México y queda perfecto con todo, en especial con los aspectos relacionados a la belleza y todo gracias a sus propiedades nutricionales, ya que al igual que muchos otros cítricos es rico en vitamina C, así como otras vitaminas y minerales esenciales que nos ayudan a tener una excelente salud, pero también a tener una piel más sana, unas uñas fuertes y hasta el cabello más hermoso, incluso después de los 40 años.

¿Qué hace el limón en el pelo?

Uno de los alimentos que más se recomienda consumir para mejorar el aspecto del cabello es el limón y esto es gracias a que es rico en vitamina C, algo que comparte con otros cítricos como las naranjas o mandarinas, y que tiene muchos beneficios en nuestra cabellera. De acuerdo con el dermatólogo Polo de Velasco, el jugo que obtenemos de la mitad de un limón debería ser suficiente para cubrir nuestros requerimientos.

"El origen natural de la vitamina C, el ácido ascórbico, parece ser mucho mejor que la suplementación o cualquier multivitaminico. El punto es que sean 500 miligramos al día, que puede ser medio jugo de limón, o sea, con medio limón con eso tienes tu dosis de vitamina C o un gramo al día para la gente que fuma o que tiene situaciones de oxidación extrema, sería súper conveniente", dijo Polo de Velasco en el pódcast de Martha Debayle.

Sin embargo, aclaró que es importante no excederse sobre el consumo de limón, ya que el exceso de vitamina C en nuestros cuerpos puede ocasionar problemas como cálculos renales, aunque de consumirse en las cantidades adecuadas el cabello no sólo es el único en verse favorecido, ya que también se ve una mejora considerable en el aspecto de la piel.

¿Cómo se echa el limón en el cabello?

Aunque el experto habló de los beneficios de este alimento al consumirlo, también se conoce el uso del limón como producto de belleza con enjuagues o mascarillas que se aplican directamente sobre la cabellera. Algunas personas afirman que de usarlo en cantidades mínimas y de forma adecuada se pueden conseguir efectos como mayor brillo y limpieza, pero también para aclararlo de forma natural.

Existen muchos remedios caseros para usar los limones como es el caso de mezclarlos con el té de manzanilla, con algún aceite esencial o simplemente con agua, miel, yogur natural y otros ingredientes más, pero todos varían según lo que quieras lograr en tu melena. Sin embargo, antes de hacerlos es vital que primero hagas una prueba para ver si tu cabello resistirá la mascarilla, especialmente si ha pasado por procedimientos agresivos como una decoloración, así como en la piel, pues pueden presentarse reacciones cutáneas.

¿Cuál es el mejor alimento para el cabello?

También se sabe que la vitamina D es una gran aliada en el cuidado del cabello, especialmente para la salud capilar, y ésta la podemos obtener de alimentos como los lácteos o el huevo. Sobre su uso recomendado para lograr tener un pelo brillante, suave y con un crecimiento espectacular el dermatólogo explica que "regula la expresión hacia la fase de crecimiento". Por supuesto, no lo son todo, y aquí te dejamos cuáles son los mejores alimentos para tener una cabellera perfecta.