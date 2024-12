Posadas navideñas 2024: este es el "piquete" ideal para acompañar el ponche de frutas

Las tradicionales posadas navideñas dieron comienzo en nuestro país desde el pasado lunes 16 de diciembre, en donde el ritual de pedir posada, las velas, las luces de bengala, las piñatas y los aguinaldos de dulces, son los elementos más esenciales que no pueden faltar. Además de ser el pretexto perfecto para utilizar ese ugly sweater guardado y reunirse con los familiares y amigos.

Otro elemento fundamental que siempre se puede encontrar en una tradicional posada navideña es el ponche de frutas. Esta deliciosa y calientita bebida es símbolo de la Navidad, y nació gracias a la combinación de las raíces indígenas mexicanas y las influencias de la colonia española, que por sus componentes es perfecta para el frío y buena para la salud.

Los ingredientes principales del ponche son frutas como la guayaba, la manzana, el tejocote, la ciruela pasa, el tamarindo y las cañas, así como la canela y el piloncillo. Sin embargo, al paso del tiempo cada persona le ha puesto su propio sazón, como la flor de jamaica para aumentar el sabor, y el azúcar, en lugar del piloncillo.

A otras personas, les gusta agregarle un toque todavía más particular al ponche y se trata del alcohol. Si te interesa ponerle "piquete" a esta bebida caliente, a continuación te decimos cuál es la bebida alcohólica ideal para tu ponche de frutas.

¿Cuál es la bebida alcohólica perfecta para acompañar el ponche?

No todo el tipo de alcohol puede acompañarse con el ponche de frutas / FOTO: ESPECIAL

Se le dice "piquete" a la acción de agregarle alcohol a una bebida caliente para darle un sabor especial, además de obtener los efectos que genera. El ponche de frutas es una de las bebidas que bien pueden acompañarse con alcohol, pero solo debe ser consumido por adultos, así que deberás ser cuidadoso de que un menor de edad no consuma ponche con "piquete".

Debes saber que no todo el tipo de alcohol puede acompañarse con el ponche de frutas, ya que la bebida alcohólica que elijas debe realzar o contrastar perfectamente con el propio dulzor de las frutas que contiene esta bebida caliente para que no interfiera con su delicioso sabor particular.

Según expertos, el mejor tipo de alcohol que puedes usar para ponerle "piquete" al ponche de frutas son destilados como el ron, el tequila, el mezcal o incluso el whiskey. Se sugiere utilizar 200 ml de alcohol por cada litro de ponche, sin embargo, ya será tu propia decisión según qué tan cargada de alcohol quieres que quede tu bebida caliente.

