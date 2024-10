La princesa Leonor se adelanta al invierno con el color que causará furor, es elegante, femenino y juvenil

Los últimos meses del año llegaron y poco a poco las tendencias de moda comienzan a enfocarse en la próxima temporada, pero este jueves 24 de octubre la princesa Leonor apareció con un nuevo look en el que llevó el color que causará furor desde diciembre y hasta marzo; su elección fue muy aplaudida en redes, ya que la tonalidad demuestra elegancia, feminidad y también un toque muy juvenil. Es por ello que hoy te contamos todos los detalles.

Este jueves inició la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2024 y para la ocasión no podía faltar la heredera al trono, título al que rinden honor estos galardones, desde Oviedo apareció en un acto en solitario donde apostó por un look muy elegante y delicado del que podemos tomar inspiración para el próximo invierno. Con un outfit monocromático de traje sastre la royal dejó claro que el baby blue, o azul bebé, será el color de moda de esta temporada, pero para lucir una tonalidad pastel tan icónica como esta, Leonor de Borbón apareció con complementos que le dan el toque final a su imagen de futura reina.

De acuerdo con la princesa de Asturias, esta elección de color combina lo elegante con lo juvenil, además que dio una cátedra de moda en la que dejó ver que su estilo como hija del rey Felipe VI va tomando carácter con un balance que la hace resaltar ante todos. Al igual que su madre la reina Letizia o una larga lista más de royals, Leonor apostó por un color que es llamativo y que pese a ser muy claro, la hace distinguirse de todo el mundo.

Por si fuera poco, al agregar el color azul bebé en su imagen en un día tan importante, como es hoy con su nombramiento como Alcaldesa Honorífica de Oviedo, así como el recibir la medalla de Asturias, demostró que en el otoño también se puede apostar por una paleta de colores fría y que sin duda nos recuerda al invierno. Así que si no te quieres perder su cátedra de estilo, aquí te dejamos todos los detalles.

Este es el elegante y juvenil look que lució la princesa Leonor. (Foto: IG @casareal.es)

La princesa Leonor luce un elegante traje sastre color baby blue e impone moda invernal

En su aparición en Oviedo, la princesa Leonor de Borbón y futura reina de España, apareció con un elegante traje sastre de dos piezas; primero un pantalón de tiro alto y corte recto que da elegancia y además un efecto de piernas kilométricas. La siguiente pieza clave de su outfit del día es un saco cargo a la altura de la cadera que brinda todavía un toque más sofisticad a la imagen.

Por otro lado, para acompañar un escote en "V" del saco de un sólo botón, la hermana de la infanta Sofía agregó una blusa negra que se combina a la perfección de una forma muy discreta y que se acopla con el resto de elementos de su look. Y es que mientras lo monocromático es lo más icónico, el resto de accesorios en color negro ayuda a lograr una imagen todavía más acorde a la de una princesa y es por ello que Leonor llevó una bolsa de mano y tacones también en tonos negros.

En cuanto a la joyería, la royal apostó por la plata como la elección perfecta para mantener a juego una paleta de colores fríos protagonizados por el tono baby blue. En sus aretes y en un anillo sobre el dedo índice, la princesa apostó por la discreción que otorga la plata y que además se combina a la perfección con el resto de su imagen. Finalmente para el peinado, no dudó en mantenerse fiel al cabello suelto y planchado, con una raya al medio.

El color azul baby blue es perfecto para el invierno. (Foto: IG @casareal.es)

¿Cómo usar el color baby blue en un look?

El más reciente look de la princesa Leonor nos acaba de dar una pista de las tendencias del invierno 2024-2025 y sobre ello te podemos adelantar que además de los trajes sastres, las blusas de manga larga y cuello alto, así como los abrigos, sacos, blazers y chaquetas, así como los jeans claros o las faldas serán un must have de la temporada. Sin embargo, como combinar estos colores puede ser no tan sencillo para muchas, aquí te dejamos algunas ideas.

Apuesta por looks monocromáticos.

Combina distintas tonalidades de azul claro.

No olvides también llevar calzado en el mismo color.

Entre los colores que puedes agregar para combinar el baby blue destacan todos los tonos de azul, el blanco, rosa, tonos neutros y tierra, amarillo, morado y rosa, además del rojo.

