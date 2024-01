Ciclismo urbano en la CDMX: 5 tips indispensables para principiantes

Rodar por las calles de la Ciudad de México puede ser una actividad edificante, pero peligrosa para lo menos instruidos en el deporte de las pedaleadas. No obstante, con práctica y cuidado, cualquier persona se puede hacer un lugar en el ciclismo urbano de la capital.

Cada vez más personas deciden optar por la bicicleta para llegar a sus hogares, trabajos, escuelas o centros de reuniones. Servicios como Ecobici no hacen más que crecer y además cada cierto tiempo se incrementan los kilómetros de ciclovía en la CDMX. El gobierno local, a través de la Secretaría de Movilidad y la de Obras proyecta contar con 400 kilómetros de vías para este tipo de vehículos.

Esto llevará a miles de usuarios más a las calles y avenidas de las 16 alcaldías e inclusive a foráneos que vienen de entidades como el Estado de México o Morelos. No obstante, para muchos que apenas inician en esta practica, hay cinco consejos que facilitarán sus primeros días en dos ruedas.

1. Conoce el Reglamento de Tránsito

Pese a que es una norma que debe ser seguida por todos los usuarios de la vía pública, el Reglamento de Tránsito no es una lectura frecuente entre los capitalinos o las personas que visitan la CDMX. En él están enmarcadas decenas de reglas que hablan sobre la forma correcta en la cual se deben usar los vehículos.

Conocer aspectos como la razón por la cual los ciclistas pueden saltarse los semáforos, la preferencia que tiene el peatón a la hora de circular e incluso la prohibición a colocarse en los pasos peatonales o en las banquetas para quien usa la bicicleta son factores que pueden hacer maravillas en los trayecto de la gente.

Además de esto, saber cómo conducirse de manera adecuada permite evitar ponerse en riesgo, permite traslados más ágiles. Por si fuera poco, evita que el que lo conozca sea víctima de extorsiones, de engaños por parte de agentes de seguros o incluso puede entender cuando comete alguna mala acción.

Los elementos de tránsito pueden sancionar verbalmente a los ciclistas, estos deben atender las indicaciones. FOTO: Cuartoscuro.

2. Usa tu equipo de seguridad

Aunque a muchas personas les disguste usar casco e inclusive haya algunos que digan que este no protege en casos de sufrir algún atropellamiento o no es necesario porque ellas son muy buenas manejando, es un elemento que no debe faltar en la cabeza de los usuarios de la bicicleta.

Hay accidentes que se llevan a cabo sin necesidad de que esté involucrado otro vehículo: caídas, resbalones, algún choque con alguien que se atraviesa una vialidad corriendo, cualquier situación puede hacer que un usuario caiga al suelo y termine por golpearse la cabeza y termine con una lesión. Cabe resaltar que el uso de este dispositivo no es obligatorio en la Ciudad de Méxici, aunque es recomendable portarlo.

A esto se deben sumar algunos elementos que ayudan a la protección de los ciclistas y los cuales ayudarán a evitar tener algún accidente, así como guardar las precauciones máximas.

Reflejantes traseros y delanteros (estos sí son obligatorios).

Guantes (no están regulados dentro de la norma, pero ayudarán a evitar lesiones y el frío).

Luces nocturnas (en la parte trasera se debe colocar una luz roja y en la delantera una blanca para poder rodar seguro por las noches y así hacerse visible).

El casco evita cualquier tipo de lesiones. FOTO: Cuartoscuro.

3. Establece una ruta previamente

Lo más recomendable para los usuarios que comienzan a recorrer la Ciudad de México en bicicleta es establecer una ruta que les permita circular de manera tranquila. Lo mejor es buscar calles secundarias o espacios donde haya ciclovías e inclusive carriles compartidos con el transporte público.

Conforme se vaya adquiriendo habilidad detrás del volante, se puede incrementar la dificultad de los recorridos o la extensión. No es buena idea para un inexperto entrar directamente en las avenidas principales, debido a que hay diversos aspectos que debe conocer antes de poder entrar en estas vialidades.

Es necesario establecer rutas óptimas para circular por estos puntos. FOTO: Cuartoscuro.

4. Aprende dónde andar en bici en la CDMX

El mayor consejo que se puede dar a los ciclistas que apenas empiezan es que practiquen el mayor tiempo posible sobre la bicicleta. En la Ciudad de México hay varios puntos que están controlados y permiten que la gente se desempeñe mejor sobre este vehículo. La mayoría de ellos son gratuitos y basta con que se presenten a ellos para poder mejorarse en la conducción.

¿Cómo ir a la biciescuela de la CDMX?

La Semovi y la alcaldía Miguel Hidalgo tienen programas que sirven para ayudar a las personas a conocer el funcionamiento necesario, así como las medidas de seguridad pertinentes a la hora de viajar en bicicletas. En el caso de la alcaldía, suele llevar este programa a las escuelas o durante el paseo dominical que celebra cada domingo en el área poniente de la capital.

En el caso de la Secretaría de Movilidad, ofrece este servicio gratuito todos los domingos a unos metros del Ángel de la Independencia, como parte de las actividades del Paseo Dominical Ciclista. En ambos hay instructores preparados que enseñan a personas de todas las edades a dominar este tipo de unidades.

En estos puntos se enseña a los usuarios cómo usar sus bicicletas. FOTO: Cuartoscuro.

¿Cuándo es el Ciclotón 2024 en la CDMX?

Uno de los paseos más completos de la Ciudad de México, aunque poco a poco le han ido restando kilómetros, es el Ciclotón, un circuito que puede ir de los 16 a los 42 kilómetros, dependiendo de la ruta pactada a través de vialidades principales de la capital.

Este recorrido está cerrado para los automóviles, por lo que es un punto idóneo para que los que más ayuda necesitan en esta actividad puedan obtener las habilidades que serán necesarias para circular día a día. Este cierre de calles es valioso, debido a que permite aprender cómo desenvolverse en puntos con alta concentración de tráfico, con diversos carriles e inclusive con diferentes condiciones en la pista.

Este se organiza el último domingo de cada mes, su centro generalmente se encuentra en el Paseo de la Reforma y suele tener un horario de 8:00 a 14:00 horas.

Es uno de los trayectos con mayor reto para los ciclistas de la capital. FOTO: Cuartoscuro.

¿Cuándo es el Paseo Dominical CDMX?

Muy similar al Ciclotón, el Paseo Dominical Ciclista se realiza cada domingo en la Ciudad de México en la zona de Paseo de la Reforma. Generalmente su circuito de 16 kilómetros lleva a los usuarios desde el Auditorio Nacional hasta unos metros antes de la Basílica de Guadalupe.

Es considerado un recorrido familiar, por lo que se pide que la gente avance a una velocidad controlada. Debido a la cantidad de personas que hay en él, se puede aprender rápidamente a manejar frente a distintos obstáculos y actores dentro de la vialidad. Tiene el mismo horario que el pasado recorrido.

Este tipo de recorridos se llevan a cabo los fines de semana. FOTO: Cuartoscuro.

Puedes entrenar en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Al oriente de la Ciudad de México se encuentra el Autódromo Hermanos Rodríguez, un circuito que generalmente se utiliza para conciertos o carreras de automóviles o motocicletas. Debido a los eventos que se realizan en el recinto, suele cerrar parte de sus tramos, aunque para conocer las fechas basta con ver su calendario mensual.

La mayor ventaja que tiene para los ciclistas primerizos es que debido a su área permite recorrer a decenas de personas en bicicletas, patines e inclusive corriendo a la velocidad máxima que pueden alcanzar. Esto además de ayudar a mejorar la resistencia, permite a los más novatos conocer las condiciones de sus vehículos en todo tipo de situación.

Esta pista es de uso gratuito para los habitantes de la CDMX. FOTO: Heraldo Media Group.

5. Realiza todos tus movimientos con confianza

Los titubeos son los aspectos más peligrosos a la hora de circular en bicicleta, debido a que pueden confundir a otros conductores, sin importar el vehículo en el que transiten. De esta manera, se pueden dar diversos accidentes que terminen con una lesión o inclusive con la muerte de uno de los involucrados.

Por esta razón, los ciclistas deben entender por qué realizan alguna acción en lugar de otra, siempre respetando el Reglamento de Tránsito de la CDMX.

La confianza que pueden llegar a tener en alguna de sus rutas será vital para mantenerlos seguros a lo largo de sus rutas, por lo que nunca se debe dudar.