¿Te pueden llevar al "Torito" si conduces una bicicleta en estado de ebriedad?

Al menos siete mil 596 personas perdieron la vida en México por algún accidente relacionado con la conducción bajo los efectos del alcohol en 2023. Pese a que significa una reducción del 56 por ciento con relación a los datos que se tenían en 2002, cuando perdieron la vida13 mil 499 víctimas, manejar un auto en estado de ebriedad es una práctica peligrosa y no recomendable para ningún piloto, sin importar su vehículo.

Para buscar bajar el número de siniestros relacionados con esta práctica, el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México prohibe a los choferes de vehículos motorizados subirse a sus unidades en estado inconveniente. Inclusive, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dispone de operativos para detener y llevar al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, mejor conocido como "Torito" a todos los infractores.

Sigue leyendo:

Jorge “Burro” Van Rankin y “El Travieso” Arce terminan en “El Torito”: “hagan paro pasa salir”

Alcoholímetro navideño en la CDMX: alcaldías, horario y fecha en que estará vigente

Los agentes pueden realizar pruebas a los conductores para saber si están alcoholizados. FOTO: Cuartoscuro.

¿Los ciclistas pueden ser llevados al "Torito" por manejar en estado de ebriedad?

La respuesta corta para esta pregunta puede ser "depende", debido a que no hay una norma que castigue a la persona que vaya sobre una bicicleta bajo efectos de las bebidas espirituosas. No obstante, hay condiciones en las cuales esta conducta puede ser castigada por los agentes de la SSC.

Por tal motivo, es importante que todos los ciclistas conozcan la ley para saber a qué tienen obligación durante sus trayectos. También es necesario destacar que lo más recomendable es que nadie maneje ningún vehículo en estado alterado por algún tipo de sustancia.

Pese a que esta práctica no está recomendada para ninguno de los usuarios de la vía pública, no hay ninguna norma que señale que quien maneje un vehículo no automotor en estado de ebriedad deba ser detenido. Esto incluye a las personas que transitan en monopatines, bicicletas, monociclos, patines o inclusive a pie. No obstante, hay algunas condiciones en las que sí podrían ser acreedores de ser llevados al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social.

No hay sanciones penales para los ciclistas, a menos de que incumplan normas no contempladas en el Reglamento de Tránsito. FOTO: Cuartoscuro.

¿Qué dice el Artículo 50 del Reglamento de Tránsito?

De acuerdo con la normativa local, los conductores de vehículos automotores no pueden realizar ningún tipo de maniobra sobre sus autos si sobrepasan el mínimo de sustancias, drogas o alcohol en la sangre.

Esta serie de normas establece además que los choferes pueden ser sometidos a una prueba para determinar el nivel de estupefacientes al que está sometido cada uno de los usuarios de estas unidades. Esto se llevará a cabo por parte del programa Conduce sin alcohol, mejor conocido como "Alcoholímetro".

¿Qué multa hay por conducir en estado de ebriedad y cómo sacar a alguien del "Torito"?

Los automóviles, motocicletas y automotores de las personas que transiten bajo los influjos de narcóticos, drogas o alcohol serán puestos a disposición del depósito vehicular más cercano al lugar donde se cometió la infracción, a menos de que lleven con ellos alguna sustancia tóxica o peligrosa.

En este caso, el sancionado deberá llamar a alguien para que recoja la unidad, siempre y cuando se cuenten con los permisos correspondientes para esto, de acuerdo con el Artículo 68.

Este centro recibe a las personas que conducen o beben alcohol vía pública. FOTO: Google Maps.

¿Cuánto tiempo te quedas en el torito?

Además, el conductor deberá ser llevado al "Torito" para cumplir una detención de 20 a 36 horas. También recibirá seis puntos de penalización en su licencia de conducir.

Aunque algunos abogados ofertan amparos para sacar a los infractores antes de tiempo de estos centros, deberán volver a este punto cumplir con el tiempo que les falte de esta sanción en caso de salir con anticipación.

Los ciclistas también pueden ser llevado al "Torito" en estas condiciones

Pese a que la mayor parte de los castigos que hay en contra de los ciclistas en el Reglamento de Tránsito son meras observaciones por parte de los oficiales de la SSC, hay situaciones que no se encuentran enmarcadas dentro de su actuar como conductores, sino como ciudadanos en la vía pública.

Dentro de estas disposiciones se encuentra el Artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica, el cual establece un castigo por ingerir o consumir cualquier bebida alcohólica, psicotrópico o droga en cualquier lugar público no autorizado. La sanción es considerada independiente de otros incumplimientos a la norma.

Estos casos son considerados dentro del apartado de sanciones contra el entorno urbano de la CDMX y se castigan con 236 a 470 veces la Unidad de Medida y además podrá ser llevado al "Torito" para cumplir el tiempo que estipule el juez cívico, siempre y cuando este no sea mayor a 36 horas.

Es decir, no hay una pena por conducir una bicicleta en estado de ebriedad, pero consumir cualquier bebida alcohólica sobre ella en la vía pública hará acreedor al usuario de tener una pena por parte de las autoridades.

Los agentes de la Secretaría podrán actuar en contra de ciertos infractores. FOTO: SSC.

¿Dónde está el "Torito" de la Ciudad de México?

Desde hace varias décadas, el gobierno de la capital envía al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social a las personas que cometen alguna infracción a las normas cívicas. Generalmente, estas no dejan alguna macha en su expediente judicial, debido a que no son consideradas graves.

El "Torito" se encuentra en la avenida Aquiles Serdán, San Diego Ocoyoacac, Miguel Hidalgo y está bajo el control de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

¿Por qué se llama "Torito" al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social?

A través de varias décadas se ha dicho que el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Ciudad de México fue apodado como "Torito", debido a que anteriormente este recinto funcionaba como un rastro, un lugar donde asesinaban a animales para aprovechar su carne o desecharlos.

El pasado 25 de octubre, este recinto cumplió 65 años de haber sido inaugurado durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, tiene un cupo total de 124 personas. En el área de hombres caben 72 infractores y en la de mujeres 52. Las etapas del año donde más personas son enviadas a este punto son en las fechas decembrinas, así como en el Día de la Independencia, por lo que inclusivo se prepara un menú festivo para los detenidos.

Todos los años hay un menú navideño. FOTO: Cuartoscuro

¿Qué van a dar de comer en el "Torito" para Navidad y Año Nuevo 2023?

Debido a que los detenidos suelen pasar más de un día en este centro, el personal del lugar prepara comida para ellos. En días normales se suelen guisar alimentos típicos, aunque en fechas especiales se tienen ofertas más afines a la época.

Menú del "Torito" para el 24 de diciembre (Navidad)

Sopa de codito a la crema con duraznos y jamón.

Cochinita pibil, acompañada de cebolla morada curtida en limón con chile habanero.

Ensalada de manzana y de bebida.

Ponche con frutas de la temporada.

Este será el menú del "Torito" para 31 de diciembre (Año nuevo)