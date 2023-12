Aventon Mataro 2019: ¿cómo es conducir la bicicleta fixie con el cuadro más bonito?

Las bicicletas de piñón fijo no son para todos, pero suele ocurrir que quien se sube a una queda convencido de las virtudes de este tipo de vehículos. Ayla es una de las amantes de este tipo de modelos destinados a convertirse en un cómplices a la hora de rodar por las calles.

Debido a la predominancia de las bicicletas con varias velocidades, las también llamadas fixies son un modelo menos recurrente en las tiendas. A pesar de que suelen ser más baratas, el dominio que se debe de tener a la hora de subirse a ellas ocasiona que algunas personas teman antes de subirse a ellas.

Historia de la bicicleta fixie

Al inicio de la historia de la bicicleta, el piñón fijo fue uno de los primeros métodos para lograr el avance del vehículo se diera, por lo que se puede considerar que la mayoría de las unidades era de este tipo.

Conforme fueron incursionando otras formas de aplicar la marcha, las velocidades fueron predominando, inclusive conquistando la movilidad dentro de las ciudades.

Esta bici es ligera e ideal para correr en puntos como el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Se puede considerar que las fixies volvieron a las andadas debido a tres situaciones, la primera fue la necesidad que tenían los mensajeros que trabajaban en Nueva York para tener un vehículo de bajo y fácil mantenimiento para poder llevar a cabo jornadas largas y recorrer grandes distancias.

A la par de esto, las competiciones en velódromos requirió de bicis de fácil ensamblaje, que permitieran una mayor autonomía a sus conductores para generar mejores tiempos.

En con junto, varias personas se percataron de la simpleza de estos mecanismos y optó por llevarlo a las calles. A través de las décadas, incluso ha surgido una comunidad entera dedicada a conducir estos vehículos como parte de un deporte urbano.

¿Qué es una bicicleta fixie: cómo funciona el piñón fijo?

La principal característica de una bicicleta de piñón fijo es que no cuenta con un sistema de engranajes complejo. Cada unidad tiene uno en la parte trasera y uno en la parte delantera. Además de esto, su mecanismo permite que si un ciclista pedalea hacia atrás la bici irá hacia atrás, lo cual no ocurre con modelos de otro tipo.

Esto ocasiona que muchos opten por no colocarle frenos a estas piezas a fin de que se controle la dirección y las reducciones de velocidad a través de los pies.

Pese a esto, hay quienes optan por colocarle dispositivos para detener la marcha de forma manual, aunque es poco habitual en este tipo de transportes.

Los usuarios de estas unidades pueden ir hacia atrás y adelante solamente con los pies.

Ventajas de las bicis de piñón fijo sobre las de velocidades

Tienen diseños estéticos.

No suelen tener cables exteriores, lo cual destaca su cuadro.

Son resistentes y ligeras, debido a que tienen solamente lo indispensable para rodar.

Suelen ser más baratas debido a que no necesitan muchos componentes.

No requieren mucho mantenimiento.

¿Qué características tiene una fixie para los amantes de las bicicletas?

Las bicicletas fixies tienen al menos cinco características que las hacen la mejor opción para las personas que quieren vivir una experiencia única al pedalear.

Mejora la cadencia, la resistencia y la fuerza. Brinda mayor autonomía y control usando los pedales Las ruedas pueden ser de todo tipo, debido a que no requieren de un rin especial. La velocidad que se alcanza en ellas suele ser mayor. El avanzar de forma más autónoma es una experiencia única.

La única recomendación es que los que deseen entrar en el mundo del piñón fijo practiquen antes de salir a las calles para evitar cualquier tipo de accidente. Su conducción no es muy diferente que la de otra unidad similar; sin embargo, a algunos les puede costar acostumbrarse a su marcha.

Es considerada una bici de gama media.

¿Dónde comprar bicicletas fixie Aventon Mataro 2019?

Como muchas personas, Ayla prefirió buscar la Aventon Mataro 2019 usada. La oferta fue de su agrado debido a que el dueño anterior la había usado poco y, por lo tanto, el desgaste no había sido mayor.

Actualmente la página de Aventon Bikes México ha dejado de funcionar, por lo que su catálogo solamente se puede explorar por medio de distribuidores externos o por personas que venden sus productos usados.

Aventon Mataro 2019 precio

Esto ha ocasionado que la Aventon Mataro 2019 se pueda adquirir a un precio que va de los ocho mil a los 20 mil pesos mexicanos, aproximadamente y dependiendo de las condiciones de esta. Los mejores lugares para encontrarla son páginas especializadas en la venta de fixies o desde las distribuidoras oficiales en como Aventon Bikes Colombia.

En distribuidores españoles, esta pieza se puede conseguir en precios que rondan los 17 mil pesos mexicanos, aunque a esta suma hay que agregarle los costos de importación.

¿Cómo es conducir una bici fixie Aventon Mataro 2019?

La joven se convenció de la facilidad de conducir esta bici gracias a la facilidad con la que se pueden hacer reparaciones, la velocidad que se puede alcanzar, así como la ligereza con la que se puede enfrentar las calles de la ciudad o los circuitos como el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El poco mantenimiento que requieren estas unidades y la facilidad con la que se puede hacer hicieron que este vehículo fuera una de las mejores opciones para salir a rodar para Ayla. Tan bueno ha sido el resultado que ha pasado cuatro años con él y sigue tan eficiente como siempre.

Ayla es una de las expertas en el uso de straps, las cintas o los clips que se colocan en el pedal para sujetar el pie a esta parte de la bici. Con esto, asegura, es posible hacer que esta fixie se sienta como una extensión de ella misma y tener mayor movilidad y desplazamiento con cada pedaleada.

Peso, cuadro y características de la Aventon Mataro 2019

De acuerdo con páginas especializadas, la Aventon Mataro 2019 cuenta con diversos componentes que le permiten tener una conducción fluida y sin mayores complicaciones.

Cuadro: Aventon Mataro de aleación de aluminio 6061 de doble conificado

• Horquilla: Horquilla de carbono Aventon con tubo de dirección de aleación

• Potencia: Aventon Push

• Manillar: Aventon Push OS Drop Bars (40 cm de ancho)

• Juego de bielas: Aventon Push 48T (brazos de 170 mm)

• Pedalier: Cojinete sellado VP de 103 mm

• Piñón: 15 dientes

• Rueda libre: 16 dientes

• Juego de ruedas: Aventon Push

• Neumáticos: Kenda Kriterium 25c

• Sillín: Aventon

• Tija de sillín: Tija de sillín Aventon Aero Carbon

• Se suministra con frenos delanteros y traseros

Bicicleta Aventon Mataro fixie 2019

Adquirí esta bicicleta hace aproximadamente 4 años. La compré usada pero el dueño anterior estuvo muy poco tiempo con ella.

Al ser piñón fijo solo cuenta con una velocidad, tiene un pedaleo constante, es decir: si pedaleas hacia delante avanzas hacia delante, si no pedaleas te frenas, si pedaleas hacia atrás avanzas de reversa. Estas bicicletas fueron hechas para utilizarse únicamente en carreras de velódromo pero su minimalismo, el ser ligeras y que sean muy sencillas de arreglar por ti mismo hicieron que las personas las usaran en las calles.

Las bicicletas de piñón fijo no utilizan freno pues puedes frenar haciendo contrapedal o haciendo derrapes, esto las hace ver peligrosas pero la práctica y una buena técnica te ayudarán a disminuir el riesgo cuando vas por la calle o al ratonear.



En mi opinión la bici de piñón fijo o también llamada “fixie” es una excelente opción para moverte en la ciudad, sin embargo no a todos los ciclistas les gusta.