Muere joven bailarina luego de consumir unas galletas sin saber que contenían ingredientes a los que era alérgica

Órla Baxendale, una bailarina profesional de 25 años, perdió la vida debido a una reacción alérgica severa. Esta joven, nacida en Manchester y residente en Nueva York desde 2018, encontró su destino fatal al consumir unas galletas Florentina de Vainilla de la marca Stew Leonard’s. La tragedia ocurrió el 11 de enero mientras Órla ensayaba en un estudio de danza en Connecticut.

La artista, conocida por su extremo cuidado y vigilancia con respecto a los alimentos que consumía debido a su condición a los cacahuetes, sufrió un choque anafiláctico tan intenso que ni siquiera el uso de un EpiPen, un dispositivo diseñado para inyectar automáticamente una dosis de epinefrina en el muslo de la persona para ponerle alto a una reacción alérgica, pudo salvarla.

La muerte de la bailarina desató un debate en redes sociales

Este incidente ha encendido un debate sobre la responsabilidad y las medidas de seguridad alimentaria. Marijo C. Adimey, abogado de la familia Baxendale, enfatizó la meticulosidad de Órla en revisar los ingredientes de todo lo que ingería y que constantemente llevaba un EpiPen por cualquier emergencia, según documentó el diario estadounidense The New York Post.

También criticó a la empresa, la cual ha insistido en que no fue informada por el fabricante de galletas sobre el cambio en los ingredientes que ahora incluían cacahuetes. Y la familia de Órla, devastada por la pérdida, ha declarado su intención de iniciar acciones legales contra la empresa por este lamentable suceso.

¿Dónde bailó Órla Baxendale?

Órla Baxendale, que se había mudado a Nueva York con una beca para estudiar en la Escuela Ailey, era una bailarina en la Compañía de Danza Momix en el momento de su fallecimiento. Su hermana Niamh, en un emotivo homenaje en Instagram, describió a Órla como una persona radiante y soñadora, cuya vida fue cortada abruptamente por una negligencia evitable. Ciara, otra de sus hermanas, también expresó su amor y admiración por Órla.