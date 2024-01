El Cardio HIIT de 20 minutos para quemar muchas calorías y lograr cuerpazo sin ir al gym

Uno de los mejores ejercicios para bajar de peso y lograr la figura que deseas es el HIIT ; y combinado con el cardio es un combo potente de energía y acondicionamiento físico que sacará lo mejor de ti.

Si no tienes mucho tiempo para entrenar, no te preocupes, esta rutina de 20 minutos de Cardio-HIIT será tu aliada para esos días en los que te ganan las prisas, o simplemente no quieres ir al gimnasio.

Hacer del entrenamiento parte de nuestro día a día no solo es bueno para ayudarnos a bajar de peso y lograr la figura que tanto deseamos. También es excelente para mejorar nuestra salud en general, pues ayuda a reducir los niveles de colesterol, a fortalecer el sistema inmunológico, a tener buena condición física y a reducir la depresión y la ansiedad.

¿Lista para una poderosa sesión de Cardio-HIIT?

Si en este 2024 aún no te has animado a ir al gimnasio, o simplemente no quieres pagar una suscripción mensual, pero quieres comenzar a hacer ejercicio, esta rutina que te recomendamos es excelente para empezar. Se trata de una sesión de 20 minutos de Cardio-HIIT en la que trabajarás todos los músculos de tu cuerpo sin el uso de aparatos. No subestimes la duración, porque en menos de media hora tendrás un entrenamiento compelto y terminarás tan cansado como si hubiera entrenado una hora.

Rutina quemagrasa de Cardio-HIIT para bajar de peso en 20 minutos

Entrena con Sergio Peinado es un canal de YouTube con casi 5 millones de suscriptores que ofrece rutinas de ejericio completamente gratis para los usuarios. Este entrenador online promete acondicionarte físicamente para que estrenes cuerpazo en 2024.

Con esta sesión de Cardio-HIIT puedes quemar hasta 250 calorías en menos de media hora. Uno de los seguidores de Sergio Peinado alabó esta rutina y comentó que:

"Una rutina espectacular donde se activan todos los músculos y sientes que estás vivo"

¿Cuáles son los beneficios del Cardio-HIIT?

Entre las ventajas de practicar este tipo de rutinas de alta intensidad y velocidad está el ganar mejor resistencia y acondicionamiento físico. Una tonificación de los músculos en el paso del tiempo. También te ayuda a mejorar tu capacidad respiratoria y tu fuerza corporal.

Si practicas esta rutina por lo menos 4 veces a la semana durante tres meses, empezarás a notar los cambios físicos y también mentales, pues el ejercicio es excelente para elevar los niveles de serotonina, la hormona de la felicidad, por lo que no solo bajarás de peso, también te sentirás más feliz.

Antes de comenzar con un programa de ejercicios, consulta con tu médico para comprobar que tu salud está en perfectas condiciones para un entrenamiento de alta intensidad.