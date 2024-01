3 ejercicios para bajar el abdomen que puedes hacer acostado en tu cama

El ejercicio es clave para tener una vida saludable, y actualmente ya no hay pretextos para no mantenerse activo, pues hasta hay movimientos que se pueden hacer desde la cama. Existe una rutina que además de ayudarte a bajar el abdomen abultado, también tendrá muchos beneficios en tu columna para que no te lastimes.

Los expertos recomiendan hacer ejercicio regularmente, pues tiene muchos beneficios, no solo para el cuerpo, sino también para la mente y el estado de ánimo. Cada vez hay más rutinas que se adaptan al estilo de vida de los individuos, por eso no es de sorprenderse que los entrenadores hayan creado unos movimientos que se pueden hacer desde la cama.

Existen rutinas de ejercicio para tonificar el abdomen Foto: Archivo

¿Por qué se acumula la grasa en el abdomen?

De acuerdo a los expertos, la grasa se acumula en el abdomen debido a que en la zona hay un tejido es más grueso, el cual también se puede hacer más grande y resistente. Por ese motivo además de hacer ejercicios de cardio para perder tallas, también hay que complementarlo con una rutina que tonifique el área y que haga que se elimine por completo.

Bicicleta:

Uno de los ejercicios para tonificar el abdomen que puedes hacer desde tu cama es la bicicleta. Primero recuéstate en el colchón con las piernas estiradas, y después, pon tus manos atrás de la cabeza para que posteriormente intentes tocar con tu codo la rodilla contraria. Vuelve a repetir el movimiento del otro lado, y hazlo de forma intercalada.

Abdominales:

Las abdominales que todos conocemos también son un ejercicio perfecto para eliminar el abdomen. Acuéstate en la cama y pon tus manos cruzadas en los hombros, ahora intenta subir manteniendo la zona del centro de tu cuerpo comprimida, y después baja lentamente para sentir el esfuerzo en el área.

Recoger por debajo de las rodillas

Nuevamente, recostado en la cama, estírate lo más que pueda y después sube, y pasa los manos por debajo de las piernas, de esta forma sentirás que está trabajando tu abdomen. Este movimiento te hará tener más fuerza en el abdomen y tonificarlo, evitando que la zona tenga demasiada piel.