5 sencillas prácticas que te ayudarán a tener una relación feliz y sana con tu pareja, según experta de Harvard

Si existiera una fórmula mágica para ser feliz con una pareja sentimental, se ahorrarían muchos corazones rotos, tiempo y hasta recursos económicos. Desde tiempos remotos, el fenómeno del amor ha sido estudiado profundamente. Psicólogos, filósofos, científicos y otros interesados en el área se han dado a la tarea de investigar qué elementos componen una relación sana y feliz. En ese sentido, la Universidad de Harvard y sus renombrados profesores han desvelado algunas estrategias que se pueden aplicar en cualquier relación para mejorar la convivencia.

De acuerdo con Kelly Bilodeau, quien fue editora ejecutiva de Harvard Women’s health Watch, tener buenas relaciones es más importante para el bienestar de lo que pensamos, ya sean de pareja, familia o amigos. Según un artículo redactado por ella misma, podemos hacer muchas cosas para asegurarnos de que éstas se vuelven más sanas y felices. A continuación se desvelan 5 técnicas que podemos adoptar para aplicarlas en la relación actual o futuras.

Foto: Pexels

1. Poner límites

Los límites son una especie de protección, ayudan a determinar qué está aceptado y que no. No obstante, Bilodeau alerta que no se deben usar como una herramienta de control con el otro integrante de la pareja.

2. Emplear la técnica HALT

La experta dice que, cuando no nos sintamos bien por algo, hay que detenernos y pensar en la técnica HALT (hunger: hambre, anger: enojo, loneliness: soledad, tiredness: cansancio). Lo anterior para entender qué causó malestar y cuál es la mejor solución. Todo ello puede ayudarnos a entender mejor nuestras emociones y a evitar que una discusión o mal entendido salga de control y se convierta en un verdadero problema.

3. Comunicación

Una vez más se habla sobre la importancia de tener una buena comunicación, que sea clara, honesta y respetuosa, por lo que hay que tener el hábito de hablar las cosas, tanto buenas, como malas, asimismo aterrizar las dudas, logros o preocupaciones.

Foto: Pexels

4. Empatía

Poco servirá tener buena comunicación si no se habla y se escucha con empatía sincera, haciendo un esfuerzo por entender lo que el otro dice y lo que necesita. Es importante que todos se sientan escuchados y valorados dentro de la relación.

5. Cuidar la salud física y mental

Cuando no se realiza actividad física y hay una gran carga de trabajo o de escuela, la tensión se acumula en el cuerpo a nivel que no permitirá relacionarnos bien con los demás. Lo mismo sucede con el cuidado de la salud mental, ir con algún terapeuta si algo preocupa y no sabes cómo manejarlo, todo con el fin de que dicha presión no perjudique la relación.

SIGUE LEYENDO

¿Tú pareja tuvo sexo con alguien más? 5 señales que delatarían una infidelidad

¿Las mujeres son más felices con un hombre atractivo o con un hombre feo? La ciencia lo explica