Así puedes utilizar el bicarbonato de sodio para devolverle la blancura a tus dientes

Si estás buscando blanquearte los dientes, pero no quieres gastar una fortuna en un tratamiento con un especialista entonces esta nota es para ti pues en esta ocasión te diremos como puedes devolverle la blancura a su dentadura con la ayuda del bicarbonato de sodio, un producto que puedes conseguir fácilmente y sin tener que desembolsar mucho dinero.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que lo ideal para blanquear los dientes es acudir con un dentista para que sea él quien, después de hacerte una evaluación, pueda determinar el tratamiento que mejor se adapte a tus necesidades y a tu bolsillo, además, hay que reiterar que el siguiente remedio casero no se debe realizar de manera frecuente pues, aunque es sumamente efectivo, podría resultar contraproducente.

Existen distintos métodos para blanquear los dientes. Foto: Pixabay

¿Cómo puedes blanquear tus dientes con bicarbonato de sodio?

Para este remedio casero lo único que necesitas es una cucharada de bicarbonato de sodio y el jugo de un limón, deberás mezclar ambos ingredientes hasta que se forme una pasta homogénea y lo recomendable es que lo hagas rápido para que se aproveche la efervescencia que se generará, una vez lista la mezcla deberás aplicarla sobre tu dentadura con la ayuda de tu cepillo dental.

Una vez que hayas aplicado esta pasta en todos tus dientes deberás dejar que repose por un par de minutos para enseguida enjuagarla con abundante agua para ver resultados de forma inmediata.

El bicarbonato tiene distintas aplicaciones en el cuidado de la salud. Foto: Pixabay

No se recomienda usar este remedo casero con frecuencia

Si bien este remedio tiene un grado alto de efectividad para blanquear los dientes, los expertos recomiendan no recurrir a él de manera frecuente pues tanto el bicarbonato de sodio como el limón son sustancias abrasivas que pueden hacer que el esmalte de los dientes se desgaste de manera considerable causando severos daños a la salud dental.

Cabe mencionar que, para no hacer tan agresiva esta pasta se recomienda solo usar bicarbonato de sodio humedecido con agua, no obstante, esto no significa que se pueda usar con frecuencia pues sigue acelerando el desgaste prematuro del esmalte dental.

El bicarbonato de sodio es una sustancia altamente abrasiva. Foto: Pixabay

También es importante mencionar que, no se recomienda que las personas que estén bajo tratamiento de ortodoncia recurran a este remedio casero pues el bicarbonato sódico puede debilitar la adhesión de los elementos utilizados en el referido tratamiento.

Para finalizar es importante aclarar que existen otros métodos caseros igual de efectivos y en el que se emplean otras sustancias como el vinagre o el agua oxigenada, sin embargo, también podrían resultar contraproducentes si se realizan de la manera incorrecta o si se recurre a ellos de manera frecuente, por lo que se reitera que la mejor opción es visitar a un especialista, quien será el encargado de evaluar tu caso y ofrecerte las distintas opciones eficaces y seguras para que puedas blanquear tus dientes sin corres ningún riesgo.

