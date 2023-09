Horóscopo negro: Escorpio, Sagitario y Leo son muy tóxicos pero tienen una química innegable

Escorpio, Sagitario y Leo suelen ser personas demasiado atractivas, pero no se caracterizan por se la pareja que cualquiera desearía a su lado, ya que tienen personalidades bastante complejas que los llevan a ser considerados una red flag viviente, pero ¿qué pasaría si se diera una relación entre ellos? Por extraño que parezca la química no faltaría, aunque tampoco los problemas dejarían de hacerse presentes.

Por ello, en esta ocasión te diremos qué es lo que hace que estos signos tóxicos sean tan irresistibles para ellos y los demás, así como las razones por las cuales es muy poco probable que logren establecer un vínculo romántico sano y armónico entre ellos.

Esta es la razón por la que la atracción entre Escorpio, Sagitario y Leo es innegable

Estos tres signos del zodiaco tienen dos particularidades que los hacen sacar chispas cuando están juntos y estas son su curiosidad y entrega sexual y su personalidad misteriosamente irresistible. Si de por sí suelen ser consideradas el "gusto culposo" del resto de la rueda zodiacal, cuando entre ellos surge la atracción es muy probable que todo su vínculo se caracterice por una pasión desenfrenada y bastantes red flags.

Pues, aunque en la cama tengan un entendimiento perfecto, cuando se trata de entablar una relación, las diferencias entre estos signos zodiacales emergen con rapidez, por lo cual muchas veces dejan sus relaciones en el ámbito sexual, donde su química es innegable, no de en balde se posicionan como la triada más insaciable del zodiaco.

¿Por qué Escorpio, Sagitario y Leo son tan tóxicos?

Pero ¿por qué no funcionan las relaciones entre Escorpio, Sagitario y Leo? Todo se debe a que sus auras chocan entre ellas y sus personalidades, por más que puedan encajar en la amistad, en el romance simplemente nunca van a funcionar. Prueba de ello es que mientras Escorpio es un signo super posesivo y celoso, Sagitario tiende a ser demasiado libre y, por qué no decirlo, coqueto, algo que provoca continuas pelas.

Mientras que Leo jamás podrá compaginar con Escorpio porque la guerra de egos se desataría en cuestión de segundos, pues mientras Leo siempre busca ser el centro de atención, a Escorpio le encanta que le den la razón y no acepta un no por respuesta, algo que provoca que simplemente no haya entendimiento entre estos signos zodiacales.

Por su parte, Sagitario es demasiado distraído y desorganizado para Leo, quien muchas veces ve a los regidos por este signo zodiacal como personas inmaduras que no saben lo que quieren, algo que irrita bastante a los leoncitos, mismos que no pueden evitar tratar de manejar la vida de los Sagitario, quienes no obedecen ni a sus padres, algo que también los hace chocar con Escorpio, signo que se distingue por querer manipular a todos a su alrededor, cuestión que no le suele dar buenos resultados con Sagitario, ya que ellos siempre hacen lo que les dicta su corazón y no gustan de complacer a los demás por convivir.

