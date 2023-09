El poderoso hábito que hizo triunfar a Steve Jobs y que podría ayudarte a conseguir el éxito si lo practicas

Steve Jobs, el visionario detrás de Apple, dejó un legado que trasciende generaciones. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué lo impulsó hacia el éxito? En una entrevista de 1994, Jobs reveló un hábito que podría considerarse la piedra angular de su trayectoria: la audacia de pedir. Podrá parecer algo sin sentido, pero es algo que le funcionó muy bien y lo llevó hasta lo más alto, no pierdes nada con intentarlo.

¿Harás caso a sus palabras? Foto: Apple.

A los 12 años, llamó a Bill Hewlett, cofundador de Hewlett-Packard, para solicitar piezas de repuesto para un contador de frecuencias. No solo obtuvo las piezas, sino también un empleo de verano en HP. Este acto de valentía le enseñó una lección invaluable: si quieres algo, tienes que estar dispuesto a pedirlo.

¿En qué consiste el hábito de Steve Jobs para lograr el éxito?

En casi todos los ámbitos, el temor a pedir las cosas que quieres es mucho, la mayoría de la gente temen expresar lo que realmente desean debido a una combinación de factores emocionales y sociales. El miedo al rechazo, la preocupación por cómo serán percibidos y la falta de autoestima son algunas de las razones subyacentes.

“La mayoría de la gente nunca coge el teléfono y llama. La mayoría de la gente nunca pregunta, y eso es lo que separa a la gente que hace cosas de la gente que solo sueña con ellas”, aseguró Jobs.

Se volvió el ídolo de muchos. Foto: Pixabay.

Steve fue un empresario, diseñador industrial e innovador estadounidense que cofundó Apple, una de las empresas más exitosas del sector de la informática. También fue el máximo accionista individual de The Walt Disney Company y el fundador de Pixar. Tras salir de Apple en 1985, regresó a su propia compañía en 1997 y lideró el desarrollo de productos revolucionarios como el iPod, el iPhone y el iPad. Jobs murió en 2011 a causa de un cáncer de páncreas.

Ha habido pocas personas como él. Foto: Wikimedia Commons.

¿Cómo lograr el hábito de Steve Jobs?

Para superar el miedo de pedir lo que quieres, es crucial trabajar en la autoconfianza y en la habilidad de comunicación asertiva. Practica el autoconocimiento para entender tus necesidades y deseos, y prepárate para expresarlos de manera clara y directa. Además, enfrentar pequeños riesgos te ayudará a ganar confianza y a minimizar el temor al rechazo.

Es útil también desmitificar el fracaso; un "no" no es el fin del mundo, sino una oportunidad para aprender y crecer. Al final, la clave está en equilibrar la valentía con la empatía, para pedir lo que quieres de una manera que respete tanto tus necesidades como las de los demás. Si consideras que aún así no te es factible, busca ayuda psicológica profesional, pues los expertos tienen herramientas que te pueden servir.

