5 hábitos sencillos para ser más inteligente y destacar diario, según expertos

La inteligencia es uno de los temas más debatidos en el campo del comportamiento humano. Para algunos especialistas, es una habilidad única, mientras que para otros es una sinergia entre una gran variedad de aptitudes, habilidades y talentos. Por ejemplo, el psicólogo estadounidense Robert J. Sternberg, una de los máximas figuras reconocidas mundialmente en el tema, la inteligencia es la habilidad intencional para adaptarse a diferentes ambientes, así como para lograr propósitos propios y de nuestra sociedad.

En resumen, el reconocido psicólogo considera la inteligencia como adaptabilidad al entorno y no vinculada a un dato numérico, como coeficiente intelectual. En ese sentido, la inteligencia es considerada como la destreza que permite alcanzar el éxito en la vida y conlleva acción:

“Ser inteligente no tiene que ver con lo que haces con tu vida, ni con un examen, ni calificaciones en el colegio o la universidad, ni un logro académico”, asegura Sternberg.

Sternberg no vincula la inteligencia a un dato numérico. Foto: Pexels

5 hábitos para ser más inteligente, según expertos

Por otro lado, estudios de la Universidad de Harvard, específicamente de los profesores Peter C. Brown, Henry L. Roediger III y Mark A. McDaniel, quienes publicaron Make it stick: The Science of Successful Learning, así como de Shari Tishman, consideran que se puede llegar a desarrollar más esta capacidad si se aplican ciertos hábitos en la vida cotidiana y proponen ciertos consejos para pensar de manera efectiva:

1. Aprender cosas nuevas: al aprender algo nuevo, se generan conexiones entre neuronas que ayudan a ser más inteligente: desde memorizar y elaborar una receta de cocina, armar un mueble y aprender un idioma, hasta practicar una nueva actividad física, lo importante es que estimular la mente.

2. Hacer cosas con la mano que no usas tanto: resulta todo un reto, no obstante, puede ayudar a mejorar las conexiones neuronales. Empezar por actividades sencillas como lavarse los dientes o comer con la mano menos dominante.

Expertos recomiendan aprender cosas nuevas todos los días. Foto: Pexels

3. Nunca te quedes con la duda: Cuando algo te sorprenda, busca maneras de explicarlo para ti mismo, a través de libros, películas o investigaciones que te ayuden a entender más y mejor el fenómeno.

4. Ser creativo: cuando se presente la oportunidad de aprender, ir a un lugar nuevo, o hacer amigos, tómala. Estimular lo que ves, lo que piensas, lo que dices y lo que creas es fundamental para mantener la mente activa.

5. El ser más inteligente también requiere de hábitos que puedes incluir a tu rutina diaria como leer libros y artículos de interés general, no tienen que ser las investigaciones más técnicas; asimismo, ver películas como documentales que fomenten el pensamiento crítico. Lo importante es mantener el cuerpo y la mentes activos.

