5 consejos para salir de una relación de pareja tóxica, según psicólogos

Las relaciones tóxicas afectan la salud y autoestima de una persona, además de que se desatan sentimientos como infelicidad, sufrimiento e insatisfacción, pero en ocasiones a muchas personas les cuesta trabajo salir de ellas y esto se debe a que no logran ver que pueden estar viviendo situaciones de manipulación, descalificación, intento de control, comentarios hirientes y hasta celos.

Cabe destacar que dentro de la relación, una o ambas personas pueden ser quienes estén teniendo comportamientos tóxicos sin darse cuenta, debido a una serie de problemas emocionales, como inseguridad y falta de amor propio, entre otros mucho más, por eso, si se desea terminar un noviazgo con estos rasgos, el Centro R&A Psicólogos de la Ciudad de México, da una serie de consejos para hacerlo.

Es importante reconocer cuando se está en una relación tóxica | Foto: Pixels

5 consejos para salir de una relación tóxica de pareja

1.Acabar con el autoengaño

El primer consejo es para poder salir de una relación tóxica es reconocer que la persona se encuentra en una y mantenerse abierto a las percepciones que puedan hacer amigos y familiares, que, aunque no necesariamente pueden ser acertadas, es importante que se tengas en cuenta. También ayudará preguntarse cuáles son los sentimientos que se experimentan después de ver a esa persona, si se experimentan emociones de tristeza o de alegría, también ayuda cuestionarse sobre los deseos de verla o si se siente que algo malo va a pasar si no la ves, tener presente si hay miedo antes o después de pasar tiempo juntos e incluso si se siente intimidación.

2. Tú no eres el único culpable de que la relación no funcione

Para desprenderse de una relación tóxica, se tiene que anteponer que a pesar de que lo que la pareja diga, no eres el único culpable o responsable de que no salgan bien las cosas en la relación.

Identificar qué sentimientos se presentan al estar con esa persona es algo importante | Foto: Pixels

3. Verificar cuál es el factor tóxico de la relación

Si no se hace frente adecuadamente a los retos que surgen a la hora de relacionarse como pareja, la relación puede volverse tóxica. Estos factores tienen que ver con problemas no resueltos que cada uno arrastra de su propio pasado, y que salen a flote en una relación importante debido a la confianza, la intimidad y la cercanía. Para eso se tiene que verificar cuál es y cómo está influyendo, ya sea por parte de uno mismo o de la pareja y aunque se termine la relación es importante sanar ese problema para no atraer un noviazgo similar en el futuro.

4. Identificar las conductas tóxicas tanto de uno como del otro

Por lo regular se conocen las conductas tóxicas en la relación, pero probablemente siempre son justificadas, no obstante, identificar los comportamientos de esta naturaleza, ayudará a ver todo desde una perspectiva diferente.

Verifica cuál de las dos partes está teniendo conductas tóxicas y trabaja en ellos | Foto: Pixels

5) ¡No al miedo! Siempre hay algo mejor

Siempre es posible vivir sin una persona a pesar del temor de perderla y es importante tenerlo en cuenta todo el tiempo. La razón principal por la cual muchas personas permanecen en relaciones tóxicas demasiado tiempo tiene que ver, la mayoría de las veces, con el miedo a no poder encontrar a alguien mejor, pero no es así.

