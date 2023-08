¿El amor de por vida existe? Las 3 claves para conseguirlo, según la ciencia

Es bien sabido que de acuerdo con la ciencia, la etapa de enamoramiento dura alrededor de cuatro años, pero ¿y si el amor durara para siempre? Nuevos estudios han arrojado resultados que podrían cuestionar la primera afirmación. Por siglos, psicólogos, filósofos y otros especialistas interesados en el área del "corazón" se han dado a la tarea de estudiar con lupa este fenómeno y todo lo que rodea.

Una nueva investigación que recopiló datos durante décadas ha determinado cómo la gente elige a su potencial pareja de por vida, según distintas características. Se trata de la "Mate Evaluation Theory", o "Teoría de Evolución de la Pareja" de Eastwick, Finkel y Joe y publicada en Psychological Review. Dicho análisis ha dado con las cuatro formas básicas en las que cualquier persona evalúa a otra para saber si hay posibilidad de una relación que perdure en el tiempo. A continuación se enlistan dichos pasos que se tendrán que seguir en orden.

Son 4 fases que se deben seguir una por una. Foto: Pexels

¿Cómo encontrar a una pareja para toda la vida?

1. Lente común

Se refiere a las normas culturales, sociales y biológicas que comparte la sociedad. Para evaluar si las dos personas comparten la misma visión de los roles en la relación, se deberían de guiar por las mismas normas sociales, siempre y cuando también exista una compatibilidad física.

2. Lente perceptora

Recordar y evaluar las relaciones pasadas propias, ya que la experiencia de éstas, en conjunto con la autoestima que se tenga, determinarán elecciones de pareja futuras. Será importante aplicar lo aprendido en el pasado para saber qué cosas nos gustan, qué cosas no nos gustan y qué permitimos y qué no permitimos, a fin de no repetir patrones.

Es importante no obsesionarse con la lista de características ideales que una pareja debe tener. Foto: Pexels

3. Lente principal

De acuerdo con el estudio, normalmente nos dejamos llevar por el “tipo ideal” que cada uno tenemos en mente: atractivo/a, deportista, culto/a, con sentido del humor, etc. Lo que aconseja Jeremy Nicholson, experto en relaciones, es que esa lista no sea prioridad, pues nadie es perfecto, así que queda aceptar al otro como es y aceptar que ciertas cosas son más importantes que otras.

4. Lente del objetivo

Ya estando en una relación, se visualizan otro tipo de características. De acuerdo con el psicólogo, estas se basan más en analizar el tipo de relación que se tiene en ese momento y que se va construyendo poco a poco, lo que el otro aporta a ella, lo que vas descubriendo de esa persona con el tiempo. Las primeras discusiones e incompatibilidades surgen durante esta fase, lo que puede derivar en una ruptura. No obstante, tomando en cuenta los pasos anteriores, esta será la prueba para saber si se continúa con la relación o no llegando a acuerdos, es decir, tomar mejores decisiones desde el principio.

SIGUE LEYENDO

Inteligencia emocional en el amor: 3 consejos para practicarla en pareja