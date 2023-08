Las 5 frases que las parejas exitosas, sanas y felices siempre se dicen, según experta

Cada relación es un mundo; sin embargo, por más feliz y perfecta que se vea, cada una también tiene sus momentos difíciles, lo que importa es cómo interactúan regularmente para afrontarlos. No en vano, por siglos, científicos, psicólogos, filósofos, entre otros especialistas interesados en el área del "corazón" se han dado a la tarea de investigar el fenómeno del amor a fondo y todo lo que lo rodea.

En ese sentido, una psicóloga de la prestigiosa Universidad de Harvard dio a conocer algunas de las frases (o derivadas) que se dicen las parejas más sanas y por consiguiente, sólidas y duraderas. En una entrevista para el medio CNBC, la académica comentó que a lo largo de su trayectoria ha descubierto que las parejas más felices no evitan los conflictos, los afrontan hablando con aprecio y respeto.

La académica de la institución aseguró que la falta de comunicación es uno de los principales motivos de divorcio. Foto: Pexels

¿Cuáles son las 3 frases que se dicen las parejas más exitosas?

1. “Aprecio tu esfuerzo”: las parejas felices expresan gratitud por los esfuerzos del otro. Es una gran manera de hacer que todos se sientan valorados. De preferencia no concentrarse demasiado en las cosas que no le gustan de su pareja y señalarlas en cada oportunidad que tenga. Frases similares: “Aprecio que trabajes tan duro para mantener a nuestra familia/relación”; “Estoy agradecida/o de que lleves a los niños a la escuela porque me ayuda a hacer cosas por la mañana”.

2. “Me gustas”: las parejas más saludables no solo se aman, también se gustan y se lo demuestran, pues gustar se trata de verlos por lo que son y reconocer los atributos que disfrutas de ellos. Frases similares: “Me gusta que te apasione tanto mantenerte saludable”; "Me gusta lo dedicado que eres a tus pasatiempos/trabajo/escuela/proyectos".

Las parejas sanas nunca dejan de admirarse. Foto: Pexels

3. “Ayúdame a entender mejor esto”: cada persona ha crecido en familias con valores, creencias o visiones distintas sobre cómo debería ser y funcionar una relación sentimental. Si tu pareja reacciona ante una situación de una manera que no comprendes, de preferencia expresarle que quieres conocerla mejor y la explicación del por qué reaccionó como lo hizo, a fin de resolver el conflicto y establecer vínculos a un nivel más profundo. Frases similares: “No sé por qué esto te molesta tanto. Por favor, ayúdame a ver tu perspectiva”; “Quiero trabajar juntos en esto, y necesito entenderte mejor para hacerlo”.

4. “Estoy escuchando”: como se mencionó anteriormente, los desacuerdos son inevitables, pero es importante seguir apoyándose unos a otros a través de la escucha activa. Tienes que estar dispuesto a suspender tu deseo de tener "razón" o de expresar tu punto de vista, el tiempo suficiente para escuchar y empatizar con la perspectiva de tu pareja. Frases similares: "Dejaré de hablar ahora y realmente trataré de escuchar tu punto de vista"; “Quiero escuchar tu versión de las cosas, incluso si finalmente no estamos de acuerdo”.

Hay que perder el orgullo para saber escuchar y reconocer errores. Foto: Pixabay

5. "Lo siento": cuando las cosas no salen bien o según lo planeado, las parejas sanas saben que ambos juegan un papel en la situación. Asumir la responsabilidad de nuestro papel en esos conflictos, y disculparnos genuinamente, es fundamental para reparar cualquier raspadura. Frases similares: “No te comuniqué mis sentimientos de una manera respetuosa, y lo siento”; "No me gustó la forma en que actuaste anoche, pero también necesito disculparme por arremeter".

