Steve Jobs, el nombre que ha revolucionado el mundo de la tecnología y ha dejado una huella imborrable en la historia moderna, este innovador y visionario, cofundador de Apple Inc., es mundialmente reconocido por su audacia, creatividad y dedicación insaciable a la perfección y a lo largo de su carrera dijo muchas frases que en la actualidad motivan a muchas personas, pero existe una que constantemente es leída para aquellos que quieren un empujón extra para sacar tu mejor versión y buscar el trabajo de tus sueños.

Nacido en San Francisco, California, en 1955, Jobs fue dado en adopción a una familia de clase trabajadora en Mountain View, una zona que posteriormente sería conocida como Silicon Valley. Su pasión por la electrónica surgió desde temprana edad, lo que lo llevó a formar Apple junto a Steve Wozniak en 1976 en el garaje de sus padres.

Él transformó el ámbito de la tecnología personal con la introducción del Apple II, la primera computadora de consumo masivo. Su determinación por hacer productos "increíblemente geniales" catapultó a Apple a la cima de la industria. Jobs siempre creyó en hacer algo que amas y lanzó esta poderosa frase que te ayudará a mantenerte motivado:

"Tu trabajo va a suponer gran parte de tu vida, y la única forma de estar totalmente satisfecho es haciendo algo que creas que es un gran trabajo. Y la única forma de hacer un gran trabajo es hacer lo que amas. Si todavía no lo has encontrado, sigue buscando. No te conformes. Como con todos los asuntos del corazón, te dar??s cuenta cuando lo encuentres", Steve Jobs.