Uñas green almond: diseños con un toque fresco que te harán destacar en otoño

El otoño llegó ya a México y con él una serie de tendencias en colores que tienes que agregar a tu look. Esta temporadavan a predominar los colores fuertes como el marrón, café, negro y rojo, pero también los tonos pastel como el rosa y verde pistache, este último será un básico especialmente para los diseños de uñas, así que es nuestro momento elegir el mejor modelo para realizarnos unas uñas de ensueño.

El color pistache fabuloso para quienes les encanta que sus uñas sean las protagonistas. Este art nail no necesita detalles municiones o elementos agregados, el tono hará que se ven linda por sí solas. Y debido a que la tendencia es uñas de almendra, que mejor opción que plasmar un hermoso diseño en este estilo, ya sea que busques algo casual o hasta puedes crear algo increíble y atrevido para un evento especial.

Franchi con glitter en la almendra | Foto: Pinterest

¿Cuáles son los diseños de uñas green almond que serán tendencia este otoño?

Cuando pensamos en uñas es común que se nos vengan a la mente estilos novedosos y fuera de lo común, pero en las uñas suele aplicar la frase “menos es más”. Pues con una sola técnica o efecto se pueden lograr cosas maravillosas. Este modelo por ejemplo le aporta a tu estilo un toque fresco y chic al combinar el clásico frenchi con líneas curveadas que aunque son diseños sencillos y discretos realza tu manicura al 100% y es que los tonos pastel hacen que tus manos se vean más delicadas y lindas.

El clásico francés con base natural | Foto: Pinterest

Algo que nunca pasará de moda son los diseños de flores, especialmente aquellos que son realizados a mano alzada, así que aunque sea otoño no dudes en agregarle a tus uñas este lindo detalle y además son garantía para que tu nail art se vea original y único. Este modelo combinó de una gran forma el green almond con pequeñas flores tipo manzanilla que le dan un toque tierno al diseño.

Las flores siempre será un elemento atemporal | Foto: Pinterest

¿No está increíble este nail art? Este manicure bicolor tiene un aire fresco y hasta de glamour, al mostrar un francés de lado y arte en pincel en una uña donde se colocaron diminutas hojas como de un árbol. Desde combinaciones en tonos de verde hasta minimalistas, cualquier diseño que elijas con esta técnica transformará tus manos en una auténtica obra maestra.

Las almond green resaltan con tonos claros | Foto: Pinterest

Para quienes tienen gustos más atrevidos y les gusta experimentar con sus uñas, este estilo en un tono más oscuro es perfectamente combinable con el otoño, y si quieres agregarle algo de glitter la mejor forma es hacerlo en acrílico, el plateado y el dorado son los tonos ideales cuando se trata de lograr una gran combinación.

Para gustos atrevidos, pueden agregarse brillos o piedras | Foto: Pinterest

Los diseños minimalistas vienen acompañados solo de una buena aplicación, así que deja que tu manicurista ponga en práctica sus habilidades y el resultado será más que increíble.

El tono básico y romántico sin ningún elemento extra para hacerlas resaltar | Foto: Pinterest

Las líneas son una técnica atemporal en uñas, lo indicado es que las combines adecuadamente, no te olvides que este elemento debe ir en un tono que resalte con tu diseño, en este caso, las green almond se ven muy iluminadas con curvas blancas, sin embargo, en este modelo dejaron que la naturalidad hiciera juego con el verde.

Originales y creativas mezclando colores | Foto: Pinterest

