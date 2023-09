Uñas verde bosque, la tendencia que se apodera del otoño y hará que tus manos se vean lindas en esta temporada

El 29 de septiembre inicia la temporada de otoño en México y con ella llegan las nuevas tendencias. Esta estación trae consigo colores muy marcados como el marrón y el ocre, pero hay otro tono que va a destacar y es el verde bosque, así que comencemos a buscar prendas y looks combinables para estar en top con el estilo que llega a protagonizar en los próximos meses.

El verde bosque tiene una capacidad increíble para destacar en el nail art, así que dependerá de nuestro gusto y estilo en las uñas para decidir qué tipo de diseño queremos con este color. Desde mate, con brillos y decoradas, estos son algunos modelos que nos pueden servir de inspiración para ir con nuestra artista y pedirle que nos realice un diseño único.

A este diseño se le agregaron unos toques de hologramas metálicos en color dorado | Foto: Pinterest

¿Cuáles son los diseños en tendencia color verde bosque?

Hay una variedad inmensa de diseños en color verde bosque o también llamado verde oscuro, aunque si lo que queremos es darle protagonismo a tus manos, podemos elegir la técnica metálica. Este por ejemplo, combinó dicha técnica con brillos y mate, con unas sutiles flores pintadas a mano alzada que definitivamente una gran combinación para hacer que nuestras manos se vean iluminadas y originales.

Esta manicura es muy versátil aplicando diversas técnicas pero destacando el color verde bosque | Foto: Pinterest

La punta oriental ya se ha vuelto un atemporal en las uñas. Este nail art es sofisticado y creativo, de base se usó un tono nude y encima fueron dibujadas unas diminutas ramas con hojas, donde destacó el tono verde bosque y le hizo honor a la naturaleza. En este modelo se uso solo en los dedos meñiques y en el medio el color, mientras que en los demás se le añadieron pequeños toques en las figuras a mano alzada.

El arte a mano alzada siempre destacará en la manicura | Foto: Pinterest

El frenchi definitivamente no pasa de moda, no hay efecto o técnica que no pueda adaptarse a este estilo y para quienes son amantes clásicas de este diseño. Ahora la punta almendrada es la ideal para realizar el esmalte francés, donde se pueden colocar colores y formas; en ellas se colocó el verde oscuro con brillos para darle un toque llamativo y tierno.

Ideas de uñas verdes para llevar en otoño unas manos elegantes

El clásico que no pasa de moda se renovó y ahora es más ancho en uñas con punta de almendra | Foto: Pinterest

Las uñas cuadradas le van fabuloso al verde oscuro | Foto: Pinterest

Otro color de la temporada es el dorado, así que no dudes en combinarlo con tus uñas verde bosque | Foto: Pinterest

Aquí se demuestra que este tono combina perfecto con el rosa palo | Foto: Pinterest

